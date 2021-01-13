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В Украине началась проверка облгазов с "космическими" тарифами

13 января, 16:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ревизия поможет разработать системный план по снижению цены на газ для населения, считают в Кабмине

Профильная нацкомиссия начала тщательную проверку всех поставщиков газа, которые установили самые высокие тарифы на распределение голубого топлива. Такая проверка поможет Кабинету министров выйти на "системное и сбалансированное" решение о том, как снизить цену на газ для населения, ведь госрегулирование тарифа на газ возвращают только временно.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что особенно проблемная ситуация сложилась в населенных пунктах, где облгазы обслуживают небольшое количество потребителей.

Напомним, сейчас отдельные частные облгазы предлагают цену на газ на уровне 10 грн. При этом государственный "Нафтогаз" предлагает цену 7,22 грн за кубометр.

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Как известно, власти начали искать способы снизить цены на газ для населения после массовых протестов. При этом Шмыгаль ранее попросил СБУ разобраться с причинами "газовых" протестов.

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Рыночное формирование цены на газ для населения работает в Украине с августа 2020 года.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ тарифы облгазы цена на газ тариф на газ Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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