В Украине вводят госрегулирование цены на газ: каким будет тариф

Цены на газ на уровне 6,99 грн за куб. м планирует установить правительство на время карантина или до конца отопительного сезона. То есть в Украине снова временно вернут госрегулирование тарифов на газ для населения. Это собираются сделать с 1 февраля. Сейчас отдельные частные облгазы предлагают цену на газ на уровне 10 грн.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, на сегодняшнем совещании у президента Владимира Зеленского был принят ряд решений.

"В связи с пандемией и введенными карантинными ограничениями, с резким и неумеренным для украинцев во время карантина ростом биржевых цен на газ в последние недели, предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на время карантина или до завершения отопительного сезона", – сказал Шмыгаль.

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Он поручил профильным ведомствам подготовить проект постановления о введении государственного регулирования цены на газ на время карантина.

"Если ничего не делать, то уже в следующем месяце цена на газ для пользователей может вырасти до 12 и выше гривен", – добавил премьер.

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По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение должно полностью заработать уже с февраля.

"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше природный газ. По нашим данным, средняя цена на газ в Украине в январе была выше, чем 9600 гривен. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6999 гривен", – сообщил Витренко.

Напомним, власти начали искать способы снизить цены на газ для населения после массовых протестов. Рыночное формирование цены на газ для населения работает в Украине с августа 2020 года.

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