Украинцам запретили самовольно отказываться от центрального отопления

Украинцы не имеют права по своему усмотрению отключать квартиры от централизованного отопления, чтобы подключить индивидуальное. Также речь идет о запрете отключения горячей воды. Отказаться от получения таких услуг можно только целым домом.

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Такое решение принял Верховный суд Украины, свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

Согласно материалам этого дела, горсовет г. Дружковка Донецкой области отказал одному из жителей многоэтажки в отключении его квартиры от центрального отопления. Это произошло еще в 2017 году. Все это время продолжались суды, и финальное решение – уже по кассационной жалобе – теперь вынес Верховный суд.

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Согласно выводу суда, чтобы отказаться от отопления или горячего водоснабжения, все многоэтажке нужно принять совместное решение. Такое решение принимается большинством голосов и должно подкрепляется копией протокола общего собрания жильцов.

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Напомним, ранее украинцам вернули одну платежку за газ, но счета в ней все равно два. Вернуться к квитанциям за газ без отдельной платы за транспортировку украинцы уже не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

А о том, как сэкономить на отоплении в частном доме, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Также ожидается, что украинцам оставят возможность экономить до 40% на оплате коммуналки в 2021 году.

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