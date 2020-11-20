Размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза

Больше всего выплачивают в Киеве, меньше всего — в Одесской области

В октябре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,816 млн украинцев, а ее средний размер увеличился в 2,57 раза по сравнению с сентябрем — до 732 гривен. Это связано с началом отопительного сезона.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве на уровне 952,8 гривни, а наименьший — в Одесской области, 496,4 гривни.

Все октябрьские субсидии в сумме составили 1,8 млрд гривен. Из них 1,75 млрд гривен — в наличной форме, а 44,7 млн грн — в безналичной.

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В течение месяца за помощью по оплате коммуналке обратились 1,74 млн человек. Получили назначение субсидий 1,64 млн.

Напомним, несмотря на начало отопительного сезона, украинцы еще могут подать заявления на получение субсидий на оплату коммуналки. Сделать это можно до 15 декабря.

При этом на время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.

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