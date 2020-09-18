Украинцам оставят возможность экономить до 40% на оплате коммуналки

В Кабмине заговорили о продлении программы "теплых кредитов" еще на год

В 2021 году в Украине следует продолжить государственную программу "теплых кредитов", так как энергосберегающие мероприятия позволяют экономить на коммунальных платежах 20-40%. Такую позицию озвучило Министерство энергетики.

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"Мы проговаривали необходимость продления государственной целевой программы по энергоэффективности – предоставления "теплых кредитов" – еще на год. Мы считаем, это очень позитивная и социально направленная эффективная программа, которая доказала свой результат", - цитирует пресс-служба ведомства и.о. министра энергетики Ольгу Буславец.

По ее словам, премьер-министр поддерживает предложение о продлении программы.

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Напомним, в рамках программы объединения совладельцев жилья (ОСМД) и жилищные кооперативы могут получить кредиты по упрощенной процедуре. По условиям программы, ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого" кредита.

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Ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как уменьшить платежки за отопление, воспользовавшись государственной программой. Узнавайте об этом из видеосюжета:

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