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Три работы, проживание в чужой семье и очередь за PESEL: как беженка с двумя детьми выживает в Польше

Интервью
Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 21:05
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Рассказываем историю украинки, которая из-за войны должна была переехать с детьми в Польшу
Украинка рассказала, как перебралась с детьми в Польшу во время войны; фото для "Сегодня" предоставила Анна Демьянова
Украинка рассказала, как перебралась с детьми в Польшу во время войны; фото для "Сегодня" предоставила Анна Демьянова / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Анна Демьянова родом из Луганской области, но за последние 8 лет дважды должна была менять место жительства из-за российских оккупантов. Когда в 2014 году началась война на Донбассе – перебралась в Днепр, а после полномасштабного вторжения забрала детей и уехала в Польшу.

Редакция "Сегодня" пообщалась с украинкой и расспросила, как она выезжала за границу и удалось ли обжиться в соседней стране.

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"Вставай, на нас напали"

Сообщение о том, что 24 февраля началась полномасштабная война, застало женщину дома в Днепре.

Муж разбудил меня в 5 утра со словами "Аня, вставай, на нас напали"... И мы сидели на кухне, листая новости и не веря, – вспоминает Анна Демьянова.

Сначала мыслей о переезде не было. Украинка планировала записаться в тероборону или пополнить ряды Вооруженных сил. Однако муж убедил – пока есть возможность уехать, нужно вывозить детей.

В 2014 году они уже просыпались от авиаударов, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы с ними этого не произошло во второй раз, – отмечает она.

Супруги взвесили все "за" и "против", и решили, что в военное время они стали бы только обузой. Завод, на котором работал муж, закрылся. Поэтому нужно было решить, где брать продукты. В случае авиаударов соответствующего подвала у них тоже не было.

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"Кому-то в очереди все время становилось плохо"

Вместе с двумя детьми Анна Демьянова села на эвакуационный поезд и добралась до Львова. Спать пришлось в коридоре на сумках, а поездка продолжалась 19 часов.

В поезде не было воды или чая, а на остановках не открывали двери – снаружи рвалось множество людей, а места внутри уже не было… Ночью люди стучали в окна, стояли с колясками, с детьми и стариками в надежде попасть в любой поезд, – отмечает украинка.

Уже во Львове мать оставила детей в пункте обогрева, а сама отстояла очередь на бесплатный автобус к границе с Польшей. К счастью, старшему мальчику уже исполнилось 14 лет, поэтому он заботился о младшем брате – приносил еду и воду, отводил в туалет и стерег сумки.

Кроме детей, я взяла с собой тещу своего кума, так что на руках и меня была бабушка, дети и вещи. Около 10 вечера мы начали пересечение границы, которое завершилось в 6 утра. Всю ночь шел снег, было холодно. Труднее всего было то, что в очереди нельзя было присесть – люди двигались плотной стеной, толкались и пытались опередить друг друга. Дети плакали, ездила скорая, потому что кому-то в очереди все время становилось плохо, – объясняет Демьянова.

"Подрабатываю там, где найду"

Сразу после пересечения границы, семью встретили волонтеры. Они подробно рассказали, что делать, где их автобусы, которые могут отвезти в волонтерский центр. В польском центре предоставляли всю необходимую информацию, бесплатный транспорт в любой город в Польше и за границу.

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Еще на территории Украины я писала своей польской коллеге, что скоро встретимся. Через знакомые благотворительные организации она нашла нам жилье в семье, поэтому у нас сразу было куда ехать и где жить первый месяц, – вспоминает женщина.

Чтобы иметь нормальную работу, нужно сразу оформить PESEL – аналог украинского идентификационного номера налогоплательщика. Таким образом, можно найти легальный заработок в Польше. Однако украинцев там сейчас много, поэтому и очереди за документом огромные.

Моя еще длится, уже 3 недели. Поэтому пока подрабатываю там, где найду – работа в саду, уход за детьми, уборка у людей, – рассказывает Анна.

Относительно оплаты труда, украинцы могут рассчитывать на 15-20 злотых в час, это как кому повезет. Чтобы заработать на семью, женщине приходится работать на трех работах, но она не жалуется. Говорит, что подстраивает график под себя и имеет огромный ресурс организма, который активизировался в критической ситуации.

Из-за спроса на жилье среди украинцев, найти его тоже непросто, однако есть возможность жить в "светлицах", которые оборудовали специально для беженцев. Для мамы с двумя детьми оно будет доступно с 1 мая, поэтому пока они проживают в чужой семье.

"Поляки прекрасно относятся к украинцам"

Самое главное, что должны знать украинцы, – это польский язык. Его нужно учить, потому что без него никуда. Польский язык очень похож с украинским, поэтому это не должно быть проблемой.

Надо подружиться с поляками, поскольку только они помогут позвонить арендодателю, работодателю или в соцслужбу, – рекомендует украинка.

В соцсетях есть немало сообществ украинцев в Польше, а также местные группы. Там можно найти полезную информацию и предложения по работе или помощи.

Наличную гривню за границу лучше не везти, поскольку курс в обменниках слишком высок. Однако сейчас есть возможность рассчитываться украинскими банковскими картами по минимальному курсу.

Поляки прекрасно относятся к украинцам. От пограничников до обычных жителей. Для украинцев бесплатный общественный транспорт, кино, собирают вещи и продукты. После получения PESEL Польша оказывает единовременную помощь в размере 300 злотых на человека. Затем выплачивают на детей по 500 злотых ежемесячно. Большинство украинцев расселяют по польским семьям, которые помогают и в оформлении документов, и в поисках работы или жилья, – отмечает Анна Демьянова.

Детей в школу можно пристроить без проблем: женщина принесла документы утром, а вечером директор школы уже рассказала ей о первом учебном дне. В городах при школах есть и бесплатные курсы польского языка для украинских детей, в деревнях с этим сложнее.

Украинки, которые вынуждены были уехать за границу, ведут себя очень воспитанно. Все они очень благодарны за помощь и убежище. Да и поляки очень сердечно относятся к беженцам. Женщина вспоминает единственный случай, когда были проявления хамства от украинцев по отношению к полякам – это на границе. Но тогда люди не спали по двое суток, очень замерзли и устали, поэтому забыли, что Польша – принимающая сторона.

Жительница Днепра намерена вернуться в Украину сразу, как только исчезнет угроза со стороны России.

Польша – замечательная страна с замечательными людьми, но мое сердце, мой муж и мой дом остались в Украине. Планирую вернуться в Польшу уже с мужем, как туристы, чтобы познакомить его с людьми, которые помогают мне здесь, – резюмировала она.

Ранее сайт "Сегодня" писал, где можно выгодно обменять валюту украинцам в Польше. Мы узнавали также о сферах, в которых полякам катастрофически не хватает работников.

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