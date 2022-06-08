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Сложный отопительный сезон. Что будет с тарифами на услуги ЖКХ и хватит ли нам газа

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 18:40
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В "Нафтогазе" говорят о необходимости закупить минимум 2 млрд кубометров импортного газа
До отопительного сезона осталось чуть больше четырех месяцев
До отопительного сезона осталось чуть больше четырех месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Война России в Украине угрожает следующему отопительному сезону. Во-первых, во многих городах разрушены дома и коммунальная инфраструктура, во-вторых, стране может не хватить газа для прохождения всей зимы. А если топлива хватит, то еще неизвестно, по какой цене его будут продавать предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ). Президент обещает неизменные тарифы, но ходят слухи, что в "Нафтогазе" готовятся к возможному подорожанию газа для котельных в четыре раза.

"Сегодня" разбирались, какие обещания власть выполнит, а какие могут оказаться под вопросом.

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Позиция властей

До отопительного сезона осталось чуть больше четырех месяцев и все понимают, что к следующей зиме нужно готовиться по особенному. Ведь, нужно решать сразу несколько проблем.

Тут и закачка импортного газа, цена которого по-прежнему составляет около 1000 долларов за тысячу кубометров. Тут и вопрос тарифов голубое топливо и на тепло для населения. Отдельно эксперты отмечают растущую задолженность за коммуналку.

Понимая все эти риски, власть уже сейчас заявила, что начинает подготовку к отопительному сезону, который может стать самым сложным за всю историю Украины. При этом власть обещает не повышать тарифы на газ и электроэнергию.

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"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – заявил президент Владимир Зеленский .

По словам главы государства, за тарифы на тепло и на горячую воду отвечают местные власти, и на местном уровне должна быть обеспечена неизменность тарифов и следующей зимой.

Главные риски

Эксперты говорят, что такие обещания – это хорошо. Значит, власть понимает, что откладывать решение проблем на последний момент нельзя. А значит, есть шанс, что подготовку к отопительному сезону не провалят.

"Начнем с тарифов на газ для предприятий ТКЭ. В прошлом году они покупали газ по 7,42 грн за кубометр. В этом году в "Нафтогазе" заявили, что тарифы могут вырасти до 29 грн за кубометр, если газ будет продаваться по рыночной цене. То есть его цена вырастет в четыре раза. Удержать тариф на тепло и горячую воду при такой цене будет невозможно. Правда, кабмин говорит, что за счет западного финансирования сделает так, что тарифы для населения повышаться не будет. Это хорошо, что там понимают проблему, но нужно иметь в виду, что на сегодня отсутствует механизм подобных компенсаций", – поясняет глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Еще одной проблемой эксперт называет растущую задолженность по коммуналке. По его словам, на сегодня она уже перевалила за 100 млрд грн и продолжит расти. Ведь около 5 млн человек потеряли работу – они не смогут оплачивать коммуналку, а еще около 70% переселенцев, которых по разным оценкам около 13 млн человек, тоже не оплачивают коммунальные услуги.

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"Что касается объемов газа, который нужно закупить, то по разным оценкам нам нужно будет на отопительный сезон от 18 до 20 млрд кубометров. В "Нафтогазе" говорят, что нужно 20 млрд кубов, а в правительстве, что можно сэкономить и обойтись объемом в 18-ть млрд кубов. При этом в НАКе говорят, что за границей придется купить около двух млрд кубометров газа, а это 2 млрд долларов, которые нужно где-то взять", – продолжает Олег Попенко.

Отдельно эксперт отмечает риски для разрушенных или пострадавших от обстрелов многоквартирных домов. Большинство из них до сих пор даже не обследованы. Туда не могут подать газ, тепло и электричество.

"В Украине на сегодня разрушено около девяти тысяч многоквартирных домов. По моим оценкам в них могли проживать до 900 тысяч семей, что составляет несколько млн человек. Я пока не слышал ответа на вопрос, где они будут жить следующей зимой. Я советую этим гражданам уже сегодня думать, где они будут жить следующей зимой. Ведь власти пока ничего не делают, чтобы восстановить эти дома. Только в Киеве около 200 разрушенных домов. В них никто не делает техобследования, а значит приведение их в порядок до начала отопительного сезона – под вопросом", – резюмирует Олег Попенко.

Ранее мы писали о том, сколько будет стоить отопление дровами в этом сезоне. О том, как увеличение учетной ставки повлияет на сбережения каждого из нас, читайте здесь.

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