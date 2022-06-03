Опасный шаг НБУ? Как увеличение учетной ставки повлияет на сбережения каждого из нас

Эксперты разделились в мнениях – кто-то хвалит НБУ, а кто-то ругает за резкое повышение стоимости денег

Что будет с курсом валют и гривневыми сбережениями украинцев / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Более чем через три месяца после начала войны в Украине НБУ резко повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых. Фактически это значит, что стоимость гривневого ресурса резко вырастет.

"Сегодня" вместе с экспертами выясняли, зачем НБУ пошел на такой решительный шаг и как в таких условиях простым гражданам лучше сохранить свои сбережения.

Реклама

Ставки по кредитам взлетят до небес

Эксперты говорят, что резкое повышение учетной ставки в первую очередь приведет к тому, что деньги подорожают. То есть, стоимость кредитов станет еще более высокой.

"Повышение учетной ставки – мера допустимая в период растущей экономики. А мы наблюдаем повышение учетной ставки в период войны, когда падет все – и экономика, и банковский сектор на грани, и доходы населения стагнируют, или падают, и потребительская активность на фоне высокой инфляции. Повышение учетной ставки со стороны НБУ с 10% до 25% за один раз – это мощный сигнал, что все плохо и рассчитывать на эту меру как поддержку экономики, или спасение банков не стоит", – поясняет "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, ставки по кредитам будут повышены, что выгодно банкам, но не критично для бизнес потребителей, так как масштабного кредитования под бизнес, строительство, или крупные покупки в Украине ждать не приходится, пока идет война. А вот граждане-заемщики пострадают.

"Потребительские кредиты, еще в начале 2021 года занимали 82,7% портфеля розничных кредитов банковской системы. Это кредиты наличными, кредитные карты, кредиты на покупку бытовой техники, по которым отсутствует залог в виде движимого (как в автокредитах) или недвижимого (ипотека) имущества. Сейчас ситуация неизменна. Получается, что в момент, когда у людей и так нет денежных поступлений и нет работы, отсутствуют накопления, и они вынуждены брать микро кредиты – НБУ сознательно идет на повышение учетной ставки. То есть с населения в период нужды будут стараться собрать как можно больше денег", – продолжает Александр Болтян.

Гривна станет более привлекательной

Экономисты говорят, что, резко повысив учетную ставку, НБУ пытается сделать гривну более привлекательной для сбережения. Ведь, если учетная ставка составляет 10%, то и доходность депозитов и ОВГЗ будет находиться на этом же уровне.

Реклама

При прогнозируемой инфляции в 20%, все держатели гривневых депозитов по итогам года потеряли бы минимум 10%. В связи с этим люди покупали валюту, понимая, что гривна в конечном итоге продолжит обесцениваться.

Поэтому после повышения ставки, должна вырасти стоимость гривневых депозитов и ОВГЗ. А это, в свою очередь, должно снизить давление на валютный рынок.

"Нацбанк рассчитывает на то, что резкое увеличение ставки будет побуждать Минфин повысить доходность по военным облигациям, что должно увеличить спрос на них со стороны населения, бизнеса и банков. Более активное размещение ОВГЗ на первичном рынке должно "оттянуть" часть спроса на иностранную валюту и снизить потребность в эмиссионном финансировании дефицита бюджета. Вместе с возвратом налогообложения импорта это поможет уменьшить дисбалансы на валютном рынке, снизить наличный курс гривны, утолить девальвационные ожидания, а значит снизить риски для будущей инфляции", – говорит старший экономист Dragon Capital Елена Билан.

Эксперты говорят, что у населения теперь появится выбор – покупать валюту или государственные ОВГЗ по более близким к рынку процентным ставкам.

Реклама

"У населения появится альтернатива покупки валюты – депозиты и ОВГЗ. Будет равносильно под 25% закупить ОВГЗ или купить валюту по 36 грн за доллар с целью продать ее по 45грн за доллар. Давление на валютный рынок немного снизится, а курс может стабилизироваться и укрепится на некоторое время. Но девальвационный пресс не пройдет, потому что, в конечном счете, проблема в жестоком дефиците платежного баланса. А нерезидентов в воюющей стране с дефолтными рейтингами особо не привлечешь, даже ставкой 25%. Поэтому надежда на Запад, а не на ставку", – говорит руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex Андрей Шевчишин.

Что делать со сбережениями

Давайте рассмотрим практические примеры того, как ставка повлияет на активы простых граждан. Эксперты говорят, что в ближайшее время банки начнут повышать ставки по депозитам, да и доходность ОВГЗ должна вырасти.

Поэтому, если у вас есть деньги, то не спешите их размещать на долгосрочный депозит. Если ваш банк не спешит с повышением ставки, то можете вначале оформить депозит на месяц, а потом, когда доходность вырастет, заключить договор уже на более длительный срок.

Что касается валюты, то курс в ближайшее время должен пойти вниз. Это значит, что спешить с покупкой долларов и евро пока не стоит. Можно подождать, пока их стоимость снизится на фоне дефицита гривневых ресурсов и тогда купить подешевевшую валюту.

При этом эксперты говорят, что высокая учетная ставка – это плата за риск, который на сегодня очень высок в связи с тем, что экономика страдает от военной агрессии России.

"Сейчас, когда экономическая обстановка в стране кардинально изменилась и экспорт не будет приносить денег в казну, не стоит ждать, что меры по монетарной политике помогут государству избежать инфляции, и, возможно, позднее дефолта. Сбор денежных средств с граждан в банковский сектор под более высокий процент – это безответственность, так как с наступлением дефолта люди не получат своих денег. Вкладчики останутся ни с чем", – продолжает Александр Болтян.

По его словам, сейчас создают условия, при которых за определенные товары можно расплатиться только банковской картой – это как раз и есть попытка удержания денег на балансе банка.

"Мы бы рекомендовали держать на банковских картах столько денег, сколько может понадобиться тратить на протяжении недели – двух. Если говорить о возможности заработать с помощью вкладов в ОВГЗ, то все должны понимать, что в наше время результат может быть или положительный, и доходность будет выплачена, или при наступлении дефолта деньги будут потеряны полностью. То есть это тот риск, который каждый на себя берет самостоятельно. Если говорить о безопасности, то лучше иметь накопления в двух-трех валютах и держать их в наличности и в банковской ячейке", – говорит Болтян.

Ранее мы писали, цены на какие продукты питания взлетят до небес, а также когда на заправках может появиться бензин.