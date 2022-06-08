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Складний опалювальний сезон. Що буде з тарифами на послуги ЖКГ і чи вистачить нам газу

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 18:40
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У "Нафтогазі" говорять про необхідність закупити щонайменше 2 млрд кубометрів імпортного газу
До опалювального сезону залишилося трохи більше чотирьох місяців
До опалювального сезону залишилося трохи більше чотирьох місяців / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна Росії в Україні загрожує наступним опалювальним сезоном. По-перше, у багатьох містах зруйновано будинки та комунальна інфраструктура, по-друге, країні може не вистачити газу для проходження всієї зими. А якщо палива вистачить, то ще невідомо, що якою ціною його продаватимуть підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ). Президент обіцяє незмінні тарифи, але ходять чутки, що у "Нафтогазі" готуються до можливого подорожчання газу для котелень у чотири рази.

"Сьогодні" розбиралися, які обіцянки влада виконає, а які можуть опинитися під питанням.

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Позиція влади

До опалювального сезону залишилося трохи більше чотирьох місяців і всі розуміють, що до наступної зими треба готуватися особливо. Адже потрібно вирішувати відразу кілька проблем.

Тут і закачування імпортного газу, ціна якого, як і раніше, становить близько 1000 доларів за тисячу кубометрів. Тут і питання тарифів блакитне паливо та тепло для населення. Окремо експерти відзначають зростаючу заборгованість за комуналку.

Розуміючи всі ці ризики, влада вже зараз заявила, що розпочинає підготовку до опалювального сезону, який може стати найскладнішим за всю історію України. При цьому влада обіцяє не підвищувати тарифи на газ та електроенергію.

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"Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і наступного опалювального сезону не змінилися. Людям і так складно, тому що війна. Це буде забезпечено", – заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, за тарифи на тепло і на гарячу воду відповідає місцева влада, і на місцевому рівні має бути забезпечена незмінність тарифів і наступної зими.

Головні ризики

Експерти кажуть, що такі обіцянки – це гаразд. Отже, влада розуміє, що відкладати вирішення проблем на останній момент не можна. Отже, є шанс, що підготовку до опалювального сезону не провалять.

"Почнемо з тарифів на газ для підприємств ТКЕ. Минулого року вони купували газ за 7,42 грн за кубометр . Цього року у "Нафтогазі" заявили, що тарифи можуть зрости до 29 грн за кубометр , якщо газ продаватиметься за ринковою ціною. Тобто його ціна зросте у чотири рази . Утримати тариф на тепло та гарячу воду за такої ціни буде неможливо. Щоправда, кабмін каже, що за рахунок західного фінансування зробить так, що тарифи для населення не підвищуватимуться. Це добре, що там розуміють проблему, але треба мати на увазі, що на сьогодні немає механізму подібних компенсацій", – пояснює голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Ще однією проблемою експерт називає зростаючу заборгованість із комуналки. За його словами, на сьогодні вона вже перевалила за 100 млрд. грн. і продовжить зростати. Адже близько 5 млн людей втратили роботу – вони не зможуть сплачувати за комуналку, а ще близько 70% переселенців, яких за різними оцінками близько 13 млн осіб, теж не оплачують комунальні послуги.

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"Щодо обсягів газу, який потрібно закупити, то за різними оцінками нам потрібно буде на опалювальний сезон від 18 до 20 млрд кубометрів. У "Нафтогазі" кажуть, що потрібно 20 млрд кубів, а в уряді, що можна заощадити та обійтися обсягом у 18 млрд куб.. При цьому в НАКу кажуть, що за кордоном доведеться купити близько двох млрд кубометрів газу, а це 2 млрд доларів , які треба десь взяти", – продовжує Олег Попенко.

Окремо експерт наголошує на ризиках зруйнованих або постраждалих від обстрілів багатоквартирних будинків. Більшість із них досі навіть не обстежені. Туди не можуть подати газ, тепло та електрику.

"В Україні на сьогодні зруйновано близько дев'яти тисяч багатоквартирних будинків . За моїми оцінками у них могли проживати до 900 тисяч сімей , що становить кілька мільйонів людей . Я поки що не чув відповіді на запитання, де вони житимуть наступної зими. Я раджу цим громадянам вже сьогодні думати, де вони житимуть наступної зими. Адже влада поки що нічого не робить, щоб відновити ці будинки. Лише у Києві близько 200 зруйнованих будинків. У них ніхто не робить техобстеження, а отже, приведення їх у порядок до початку опалювального сезону – під питанням", – резюмує Олег Попенко.

Раніше ми писали про те, скільки буде коштувати опалення дровами цього сезону. Про те, як збільшення облікової ставки вплине на заощадження кожного з нас, читайте тут.

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