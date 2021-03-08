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Посуда влияет на расход газа: как можно уменьшить платежку

8 марта, 22:09

Артем Попов Артем Попов

Даже небольшие изменения могут уменьшить расходы

Правительство зафиксировало максимальную цену на газ. До конца месяца дороже, чем по 6,99 грн за кубометр, поставщики продавать не могут. Пока ценники у всех почти одинаковые. Теперь покупатели ищут способы сэкономить еще больше. Что из этого работает, узнавали новости "Сегодня".

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В Волновахе Донецкой области Татьяна Шевченко научилась экономить. Теперь счетчик наматывает на треть меньше. Женщина лишь начала выполнять пару простых советов от поставщика.

"Я побывала в нашей компании "Ясно", которая является теперь поставщиком не только электроэнергии, но и газа. Чтобы экономить газ? я лично пользуюсь сковородой с широким дном и накрываю крышкой обязательно", – рассказывает Татьяна.

Кастрюля ударилась и дно вогнулось – чем большая вмятина, тем больше сожжете газа при приготовлении. Может потребоваться даже вдвое больше горючего. И от конфорки зависит, как сэкономите.

"Сковорода с большим дном предусматривает экономию на большой комфорке. На маленькой будем варить кофе. Турочка маленькая – комфорочка маленькая. Соответствует, то есть расход газа будет автоматически уменьшаться. Потому что поверхности соответствуют диаметру", – делится хозяйка.

Сэкономить можно и с газовым котлом. Эксперт по энергоэффективности Антон Ковалишин рассказывает, что уменьшить потребление топлива можно даже вдвое.

"Здесь не обойтись без утепления дома – комплексно необходимо подойти к этому вопросу, заменить окна на энергосберегающие, посмотреть на уплотнение в дверях, утеплить чердак, крышу, также весь периметр дома", – советует эксперт.

И котлы разные существуют – сберегательные и не очень.

"Важно, чтобы он был с повышенным КПД, то есть чтобы его эффективность была более высокой, чтобы он был современный и с автоматическим регулированием температуры", – отмечает Ковалишин.

Видео: Сегодня
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Чтобы все эти советы сработали, необходимо иметь счетчик газа. Иначе придется платить по нормативам. А еще сэкономить можно, если и газ, и свет покупаете в одной компании.

"Можно сэкономить время и деньги, платя, во-первых, без комиссии. А, во-вторых, уплачивая в личном кабинете поставщика. Или в его мобильном приложении. Это можно делать не выходя из дома. А также можно контролировать расходы по газу и по электрической энергии, получать в одном месте счета и платить их также в одном месте", – объясняет директор поставщика электроэнергии и газа YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Чтобы снизить цену на газ, необходимо его больше добывать, объясняет гендиректор ДТЭК Нафтогаз. Говорит – в прошлом году компания установила рекорд по добыче горючего.

"ДТЭК Нафтогаз по итогам прошлого года увеличил объемы добычи благодаря внедрению инновационных технологий на 11%. Добыли 1,84 млрд кубометров газа. И в этом году мы планируем добыть не менее 2 млрд кубометров газа. И в течение следующих пяти лет, как минимум удвоить данный показатель", – отмечает генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров.

Украина имеет немало газа под землей. Чтобы получить его, нужны технологии, знания и усилия всех добытчиков – частных и государственных компаний. А еще использовать его нужно экономно.

Напомним, те, у кого нет счетчиков, в данный момент платят за газ по норме потребления. При этом еще в январе 2019 года норму потребления газа резко снизили – с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Позже ее сократили и до 3,28 куб. м.

Стоит также учитывать, что во время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.

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