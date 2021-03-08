Посуд впливає на витрати газу: як можна зменшити платіжку

Уряд зафіксував максимальну ціну на газ. До кінця місяця дорожче, ніж по 6,99 грн за кубометр, постачальники продавати не можуть. Поки цінники в усіх майже однакові. Тепер покупці шукають способів заощадити ще більше. Що з того працює, дізнавались новини "Сьогодні".

Реклама

У Волновасі Донецької області Тетяна Шевченко навчилась заощаджувати. Тепер лічильник намотує на третину менше. Жінка лиш почала виконувати кілька простих порад від постачальника.

"Я побувала в нашій компанії "Ясно", яка є тепер постачальником не тільки електроенергії, але і газу. Щоб економити газ я особисто користуюся сковородою з широким дном і накриваю кришкою обов'язково", – розповідає Тетяна.

Каструля вдарилась і дно увігнулось – що більша вм'ятина, то більше спалите газу при приготуванні. Може знадобитись навіть вдвічі більше пального. Та й від конфорки залежить, чи заощадите.

"Сковорода з великим дном передбачає економію на великий комфорці. На маленькій будемо варити каву. Турочка маленька – комфорочка маленька. Відповідає, тобто витрата газу буде автоматично зменшуватися. Тому що поверхні відповідають діаметру", – ділиться господиня.

Зекономити можна і з газовим котлом. Експерт з енергоефективності Антон Ковалишин розповідає, що зменшити використання пального можна навіть вдвічі.

"Тут не обійтися без утеплення будинку – комплексно необхідно підійти до цього питання, замінити вікна, двері на енергоощадні, подивитися на ущільнення в дверях, утеплити горище, дах, також весь периметр будинку", – радить експерт.

Та й котли різні є – ощадні й не дуже.

"Важливо, щоб він був з підвищеним ККД, тобто щоб його ефективність була більш високою, щоб він був сучасний і з автоматичним регулюванням температури", – наголошує Ковалишин.

Відео: Сьогодні

Реклама

Щоб усі ці поради спрацювали, треба мати лічильник газу. Інакше доведеться платити за нормативами. А ще заощадити можна, якщо і газ, і світло купуєте в одної компанії.

"Можна зекономити час та гроші, сплачуючи, по-перше, без комісії. Та, по-друге, сплачуючи у особистому кабінеті постачальника. Або у його мобільному додатку. Це можна робити не виходячи з дому. А також можна контролювати витрати за газом та за електричною енергією. Получати в одному місці рахунки та сплачувати їх також в одному місці", – пояснює директор постачальника електроенергії та газу YASNO в Донецькій області Олександр Северін.

Щоб зменшити ціну на газ, треба його більше видобувати, пояснює гендиректор ДТЕК Нафтогаз. Каже – минулого року компанія встановила рекорд із видобутку пального.

"ДТЕК Нафтогаз за підсумками минулого року збільшив обсяги видобутку завдяки впровадженню інноваційних технологій на 11%. Видобули 1 млрд 840 млн кубометрів газу. І в цьому році ми плануємо видобути не менше 2 млрд кубометрів газу. І протягом наступних п'яти років, як мінімум подвоїти цей показник", – зазначає генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

Україна має чимало газу під землею. Щоб дістати його, потрібні технології, знання і зусилля усіх добувачів – приватних і державних компаній. А ще використовувати його треба ощадно.

Нагадаємо, ті, у кого немає лічильників, зараз платять за газ за нормою споживання. При цьому ще в січні 2019 року норму споживання газу різко знизили – з 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одну особу на місяць. Пізніше її скоротили і до 3,28 куб. м.

Варто також враховувати, що під час карантину субсидії розраховують з урахуванням підвищених на 50% норм споживання газу, електрики та води.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама