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Посуд впливає на витрати газу: як можна зменшити платіжку

8 березня, 22:09

Артем Попов Артем Попов

Навіть невеликі зміни можуть зменшити витрати

Уряд зафіксував максимальну ціну на газ. До кінця місяця дорожче, ніж по 6,99 грн за кубометр, постачальники продавати не можуть. Поки цінники в усіх майже однакові. Тепер покупці шукають способів заощадити ще більше. Що з того працює, дізнавались новини "Сьогодні".

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У Волновасі Донецької області Тетяна Шевченко навчилась заощаджувати. Тепер лічильник намотує на третину менше. Жінка лиш почала виконувати кілька простих порад від постачальника.

"Я побувала в нашій компанії "Ясно", яка є тепер постачальником не тільки електроенергії, але і газу. Щоб економити газ я особисто користуюся сковородою з широким дном і накриваю кришкою обов'язково", – розповідає Тетяна.

Каструля вдарилась і дно увігнулось – що більша вм'ятина, то більше спалите газу при приготуванні. Може знадобитись навіть вдвічі більше пального. Та й від конфорки залежить, чи заощадите.

"Сковорода з великим дном передбачає економію на великий комфорці. На маленькій будемо варити каву. Турочка маленька – комфорочка маленька. Відповідає, тобто витрата газу буде автоматично зменшуватися. Тому що поверхні відповідають діаметру", – ділиться господиня.

Зекономити можна і з газовим котлом. Експерт з енергоефективності Антон Ковалишин розповідає, що зменшити використання пального можна навіть вдвічі.

"Тут не обійтися без утеплення будинку – комплексно необхідно підійти до цього питання, замінити вікна, двері на енергоощадні, подивитися на ущільнення в дверях, утеплити горище, дах, також весь периметр будинку", – радить експерт.

Та й котли різні є – ощадні й не дуже.

"Важливо, щоб він був з підвищеним ККД, тобто щоб його ефективність була більш високою, щоб він був сучасний і з автоматичним регулюванням температури", – наголошує Ковалишин.

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Щоб усі ці поради спрацювали, треба мати лічильник газу. Інакше доведеться платити за нормативами. А ще заощадити можна, якщо і газ, і світло купуєте в одної компанії.

"Можна зекономити час та гроші, сплачуючи, по-перше, без комісії. Та, по-друге, сплачуючи у особистому кабінеті постачальника. Або у його мобільному додатку. Це можна робити не виходячи з дому. А також можна контролювати витрати за газом та за електричною енергією. Получати в одному місці рахунки та сплачувати їх також в одному місці", – пояснює директор постачальника електроенергії та газу YASNO в Донецькій області Олександр Северін.

Щоб зменшити ціну на газ, треба його більше видобувати, пояснює гендиректор ДТЕК Нафтогаз. Каже – минулого року компанія встановила рекорд із видобутку пального.

"ДТЕК Нафтогаз за підсумками минулого року збільшив обсяги видобутку завдяки впровадженню інноваційних технологій на 11%. Видобули 1 млрд 840 млн кубометрів газу. І в цьому році ми плануємо видобути не менше 2 млрд кубометрів газу. І протягом наступних п'яти років, як мінімум подвоїти цей показник", – зазначає генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.

Україна має чимало газу під землею. Щоб дістати його, потрібні технології, знання і зусилля усіх добувачів – приватних і державних компаній. А ще використовувати його треба ощадно.

Нагадаємо, ті, у кого немає лічильників, зараз платять за газ за нормою споживання. При цьому ще в січні 2019 року норму споживання газу різко знизили – з 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одну особу на місяць. Пізніше її скоротили і до 3,28 куб. м.

Варто також враховувати, що під час карантину субсидії розраховують з урахуванням підвищених на 50% норм споживання газу, електрики та води.

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Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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комуналка платіжки ціна на газ ДТЕК Нафтогаз тариф на газ
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