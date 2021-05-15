Оформление субсидий по-новому: украинцам подсказали четыре способа

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С мая произошлиизменения в программе жилищных субсидий, поэтому для оформления этого вида помощи на следующий период украинцы должны подать обновленное заявление и декларацию.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
Чтобы не было очередей, на основании документов, поданных в течение всех пяти месяцев неотопительного периода (май – сентябрь), жилищная субсидия всем домохозяйствам будет назначена с мая 2021 года.
Ведомство напоминает, что оформить субсидии можно:
- через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;
- в структурных подразделениях по социальной защите населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
- отправив по почте в адрес органа социальной защиты населения заполненные бланки;
- через электронный сервис на сайте Минсоцполитики.
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Бланки заявления и декларации можно распечатать с сайта Минсоцполитики.
Сейчас министерство дополнительно анализирует критерии назначения жилищных субсидий, утвержденные постановлением Кабмина от 21 октября 1995 № 848, чтобы упростить отдельные условия их назначения.
Напомним, народный депутат от "Батькивщины", экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко на телеканале "Украина 24" объяснил: чтобы не иметь проблем с оформлением субсидий, документы следует подавать уже сейчас, ведь новые правила могут спровоцировать недовольство населения и "конфликтные ситуации".