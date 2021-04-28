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В Украине переоформят все субсидии – что изменится с 1 мая и кто не получит помощь

28 апреля, 13:54

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Получателям дадут несколько месяцев на подачу новых заявок, а платить начнут живыми деньгами. В Кабмине уверены, что большинство не пострадает

С мая получатели субсидий должны будут подать новую заявку в органы социальной защиты населения. Заявки можно будет подавать в течение пяти месяцев по почте или в онлайне. Кроме того, с мая все 100% получателей будут получать субсидии "живыми деньгами" – в наличной денежной форме. Сейчас таких получателей 92%.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 28 апреля.

Субсидии не будут назначаться в таких случаях:

  • у получателя есть 100 тыс. гривен на депозитном счете в банке;
  • получатель купил новый автомобиль;
  • получатель за один раз купил валюты более чем на 50 тыс. гривен.

"Для большинства получателей субсидий ничего не изменится", – заверил Шмыгаль.

Кстати, форма заявления о назначении жилищной субсидии изменится. Также появились новые пункты в декларации о доходах, которую нужно подавать вместе с заявлением. Проект соответствующего приказа Минсоцполитики уже вынесли на общественное обсуждение.

Видео: Сегодня

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" бывший вице-премьер Павел Розенко назвал категорически неприемлемой инициативу правительства о переназначении субсидий.

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