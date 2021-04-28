В Україні переоформлять всі субсидії – що зміниться з 1 травня і хто не отримає допомогу

Одержувачам дадуть кілька місяців на подачу нових заявок, а платити почнуть живими грошима. У Кабміні впевнені, що більшість не постраждає

З травня одержувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку в органи соціального захисту населення. Заявки можна буде подавати протягом п'яти місяців поштою чи в онлайні. Крім того, з травня всі 100% одержувачів отримуватимуть субсидії "живими грошима" – в готівковій грошовій формі. Зараз таких одержувачів 92%.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 квітня.

Субсидії не призначатимуться в таких випадках:

у одержувача є 100 тис. гривень на депозитному рахунку в банку;

одержувач купив новий автомобіль;

одержувач за один раз купив валюти більш ніж на 50 тис. гривень.

"Для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться", – запевнив Шмигаль.

До речі, форма заяви про призначення житлової субсидії зміниться. Також з'явилися нові пункти в декларації про доходи, яку потрібно подавати разом із заявою. Проєкт відповідного наказу Мінсоцполітики вже винесли на громадське обговорення.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній віцепрем'єр Павло Розенко назвав категорично неприйнятною ініціативу уряду про перепризначення субсидій.