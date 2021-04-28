В Україні переоформлять всі субсидії – що зміниться з 1 травня і хто не отримає допомогу

З травня одержувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку в органи соціального захисту населення. Заявки можна буде подавати протягом п'яти місяців поштою чи в онлайні. Крім того, з травня всі 100% одержувачів отримуватимуть субсидії "живими грошима" – в готівковій грошовій формі. Зараз таких одержувачів 92%.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 квітня.
Субсидії не призначатимуться в таких випадках:
- у одержувача є 100 тис. гривень на депозитному рахунку в банку;
- одержувач купив новий автомобіль;
- одержувач за один раз купив валюти більш ніж на 50 тис. гривень.
"Для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться", – запевнив Шмигаль.
До речі, форма заяви про призначення житлової субсидії зміниться. Також з'явилися нові пункти в декларації про доходи, яку потрібно подавати разом із заявою. Проєкт відповідного наказу Мінсоцполітики вже винесли на громадське обговорення.
Нагадаємо, в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній віцепрем'єр Павло Розенко назвав категорично неприйнятною ініціативу уряду про перепризначення субсидій.