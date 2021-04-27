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Субсидії по-новому: українцям показали документи на оформлення пільги по комуналці

27 квітня, 15:32

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Декларацію про доходи осіб, які звернулися по субсидію, доповнили нормами про депозити, валюту і дорогоцінні метали

Міністерство соціальної політики втілює в життя намір зазирнути українцям у гаманець і посилити умови надання субсидій, тому змінило форми заяви про призначення житлової субсидії в грошовій формі і декларації про доходи осіб, які звернулися по субсидію, яку доповнили пунктами про банківські вклади та купівлю валюти.

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ розміщено для обговорення на сайті Федерації профспілок України. Декларацію буде доповнена пунктами про:

  • придбання безготівкової і/або готівкової валюти, банківських металів на загальну суму понад 50 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням по призначення житлової субсидії;
  • наявності коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімум становить 2270 грн, тобто мова йде про суму в 56750 грн. – Ред.);
  • автомобіль, з дати випуску якого минуло менше п'яти років (зараз потрібно вказувати автомобіль старше 15 років).

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Як і раніше, потрібно буде вказати інформацію про витрати на суму понад 50 тисяч гривень. Але цей пункт деталізовано, в ньому прописано цінні папери, фінансові інструменти, віртуальні активи тощо.

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Також залишається в силі пункт про сплату аліментів і відсутність заборгованості.

Нагадаємо, в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній віце-прем'єр Павло Розенко назвав категорично неприйнятною ініціативу уряду про перепризначення субсидій.

А експерт з питань соцполітики Андрій Павловський на телеканалі "Україна 24" заявив, що в питанні позбавлення українців субсидій чимало неясностей.

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внески валюта комуналка депозити субсидії дорогоцінні метали Міністерство соціальної політики

Джерело: Сьогодні

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