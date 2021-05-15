Оформлення субсидій по-новому: українцям підказали чотири способи

Подавати документи можна особисто, поштою і через електронний сервіс

/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

З травня відбулися зміни у Програмі житлових субсидій, тому для оформлення цього виду допомоги на наступний період українці мають подати оновлену заяву та декларацію.

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Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Щоб не було черг, на підставі документів, поданих протягом усіх п’яти місяців неопалювального періоду (травень – вересень), житлова субсидія всім домогосподарствам буде призначена з травня 2021 року.

Відомство нагадує, що оформити субсидії можна:

через уповноважених осіб територіальних громад (у тому числі старостати) та ЦНАПи;

у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад;

надіславши поштою на адресу органу соціального захисту населення заповнені бланки;

через електронний сервіс на сайті Мінсоцполітики.

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Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з сайту Мінсоцполітики.

Зараз міністерство додатково аналізує критерії призначення житлових субсидій, затверджені постановою Кабміну від 21 жовтня 1995 р. № 848, щоб спростити окремі умови їх призначення.

Нагадаємо, народний депутат від "Батьківщини", ексміністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко на телеканалі "Україна 24" пояснив: щоб не мати проблем з оформленням субсидій, документи варто подавати вже зараз, адже нові правила можуть спровокувати невдоволення населення і "конфліктні ситуації".