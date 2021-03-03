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Годовую цену на газ для населения хотят ввести с 1 мая – документ

3 марта, 14:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Профильная Нацкомиссия примет окончательное решение уже в ближайшие дни

В Украине могут ввести годовые тарифы на газ для населения с 1 мая 2021 года. При этом объявить свои тарифы поставщиков газа обяжут до 25 апреля 2021 года.

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Об этом говорится в проекте постановления энергетической Нацкомиссии (НКРЭКУ), который планируют рассмотреть уже 5 марта.

Если проект примут, цена на газ для населения будет неизменной с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022-го.

Напомним, годовые тарифы для населения должны вернуть рынок газа Украины в норму.

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Расценки будут экономически обоснованными, но при этом цена будет фиксироваться на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже. Делается это для того, чтобы тариф был предсказуемым.

Напомним, в Украине с 1 февраля до конца отопительного сезона установлена предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр.

При этом эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ ЖКХ тарифы коммуналка цена на газ рынок газа НКРЭКУ тариф на газ

Источник: Сегодня

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