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Газ для населения можно сделать дешевле, но это не просто – Витренко

30 апреля, 15:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новый глава "Нафтогаза" считает, что созданием условий для снижения тарифов должна заниматься именно его компания

Экономически обоснованная цена на газ для населения в Украине может быть ниже, чем сейчас. Но для этого недостаточно просто урезать тариф – необходимо создать правильные условия. В частности, нарастить добычу отечественного газа и упростить цепочку его доставки конечному потребителю.

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Об этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил на брифинге. Он уточнил, что заниматься созданием условий для снижения тарифов должен именно "Нафтогаз".

"При разных условиях разный уровень экономически обоснованной цены. Именно задачей национальной компании является создавать эти условия, чтобы экономически обоснованный уровень цены был ниже", - сказал Витренко.

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Напомним, ранее кандидат политических наук Дмитрий Спивак отмечал, что с введением годового тарифа летняя цена газа в Украине впервые будет выше осенне-зимней. В целом среднегодовая цена для бытовых потребителей в 2021 году от газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" составит от 8-8,5 грн за 1 куб. м, от других участников рынка – от 10,5 до 13-14 грн, уже с учетом доставки и распределения.

А о том, на что обращать внимание при смене поставщика газа, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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