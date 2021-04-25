Сколько будет стоить газ в мае: трейдеры дали украинцам ответ

Украинские газоснабжающие компании массово обнародуют цену голубого топлива для бытовых потребителей на май-2021 и фиксированный тариф на весь год.
Об этом сообщает ГазПравда.
В основной своей массе они будут одинаковыми – 7,99 грн/куб. м – в следующем месяце и в течение целого года, но есть и такие, у кого произойдут резкие изменения. К концу 25 апреля газоснабжающие компании должны обнародовать годовые цены.
Цены на газ по состоянию на 13:00
|Название предприятия
|Годовой тариф / Май
|ООО "Львовгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Киевоблгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Харьковгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Волыньгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Винницагаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Ривнегаз сбыт "
|7,99 / 7,99
|ООО "Сумыгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Хмельницкгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Черновцыгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Черниговгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Днепропетровскгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Житомиргаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Николаевгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Запорожгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Закарпатгаз сбыт"
|7,99 / 7,99
|ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания"
|13,50 / 8,50
|ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания"
|13,50 / 7,98
|ООО "Азовгаз"
|12,90 / 10,40
|ООО "Маргаз"
|12,58 / 9,90
|ООО "Торговая электрическая компания"
|10,80 / 9,90
|ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз"
|10,20 / 8,17
Напомним, в апреле-2021 цену газа, ниже рекомендованной правительством в 7,99 грн/куб. м, заявили 14 трейдеров, ровно 7,99 – заявили 33 трейдера, выше – 17 трейдеров.
Газоснабжающие компании обязаны опубликовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.
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