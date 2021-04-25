Сколько будет стоить газ в мае: трейдеры дали украинцам ответ

Только треть газотрейдеров соблюли норму законодательства и обнародовали новые тарифы

Украинские газоснабжающие компании массово обнародуют цену голубого топлива для бытовых потребителей на май-2021 и фиксированный тариф на весь год.

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Об этом сообщает ГазПравда.

В основной своей массе они будут одинаковыми – 7,99 грн/куб. м – в следующем месяце и в течение целого года, но есть и такие, у кого произойдут резкие изменения. К концу 25 апреля газоснабжающие компании должны обнародовать годовые цены.

Цены на газ по состоянию на 13:00

Название предприятия Годовой тариф / Май ООО "Львовгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Киевоблгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Харьковгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Волыньгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Винницагаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Ривнегаз сбыт " 7,99 / 7,99 ООО "Сумыгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Хмельницкгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Черновцыгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Черниговгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Днепропетровскгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Житомиргаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Николаевгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Запорожгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Закарпатгаз сбыт" 7,99 / 7,99 ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" 13,50 / 8,50 ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" 13,50 / 7,98 ООО "Азовгаз" 12,90 / 10,40 ООО "Маргаз" 12,58 / 9,90 ООО "Торговая электрическая компания" 10,80 / 9,90 ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз" 10,20 / 8,17

Напомним, в апреле-2021 цену газа, ниже рекомендованной правительством в 7,99 грн/куб. м, заявили 14 трейдеров, ровно 7,99 – заявили 33 трейдера, выше – 17 трейдеров.

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Газоснабжающие компании обязаны опубликовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

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Ранее эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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