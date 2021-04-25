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Сколько будет стоить газ в мае: трейдеры дали украинцам ответ

25 апреля, 15:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Только треть газотрейдеров соблюли норму законодательства и обнародовали новые тарифы

Украинские газоснабжающие компании массово обнародуют цену голубого топлива для бытовых потребителей на май-2021 и фиксированный тариф на весь год.

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Об этом сообщает ГазПравда.

В основной своей массе они будут одинаковыми – 7,99 грн/куб. м – в следующем месяце и в течение целого года, но есть и такие, у кого произойдут резкие изменения. К концу 25 апреля газоснабжающие компании должны обнародовать годовые цены.

Цены на газ по состоянию на 13:00

Название предприятия Годовой тариф / Май
ООО "Львовгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Киевоблгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Харьковгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Волыньгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Винницагаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Ривнегаз сбыт "7,99 / 7,99
ООО "Сумыгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Хмельницкгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Черновцыгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Черниговгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Днепропетровскгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Житомиргаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Николаевгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Запорожгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Закарпатгаз сбыт"7,99 / 7,99
ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания"13,50 / 8,50
ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания"13,50 / 7,98
ООО "Азовгаз"12,90 / 10,40
ООО "Маргаз"12,58 / 9,90
ООО "Торговая электрическая компания"10,80 / 9,90
ГП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз"10,20 / 8,17

Напомним, в апреле-2021 цену газа, ниже рекомендованной правительством в 7,99 грн/куб. м, заявили 14 трейдеров, ровно 7,99 – заявили 33 трейдера, выше – 17 трейдеров.

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Газоснабжающие компании обязаны опубликовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

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Ранее эксперты предупреждали, что при выборе поставщика газа нужно обращать внимание не только на тариф. Как принять разумное решение и какие документы нужно собрать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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Источник: Сегодня

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