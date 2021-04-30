Газ для населення можна зробити дешевшим, але це не просто – Вітренко

Новий голова "Нафтогазу" вважає, що створенням умов для зниження тарифів повинна займатися саме його компанія

Економічно обґрунтована ціна на газ для населення в Україні може бути нижчою, ніж зараз. Але для цього недостатньо просто урізати тариф – необхідно створити правильні умови. Зокрема, наростити видобуток вітчизняного газу і спростити ланцюжок його доставки кінцевому споживачеві.

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Про це голова "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив на брифінгу. Він уточнив, що займатися створенням умов для зниження тарифів має саме "Нафтогаз".

"При різних умовах різний рівень економічно обґрунтованої ціни. Саме завданням національної компанії є створювати ці умови, щоб економічно обґрунтований рівень ціни був нижчим", – сказав Вітренко.

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Нагадаємо, раніше кандидат політичних наук Дмитро Співак відзначав, що з введенням річного тарифу річна ціна газу в Україні вперше буде вищою за осінньо-зимову. В цілому середньорічна ціна для побутових споживачів в 2021 році від газопостачальної компанії "Нафтогаз України" складе від 8-8,5 грн за 1 куб. м, від інших учасників ринку – від 10,5 до 13-14 грн, вже з урахуванням доставки і розподілу.

А про те, на що звертати увагу при зміні постачальника газу, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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