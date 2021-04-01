Українська
$ 27,82
32,63
  1. Новости экономики
  2. Новости ЖКХ

Фиксированная цена на газ осталась в прошлом. Сколько заплатим в апреле

1 апреля, 09:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые поставщики оставили мартовские тарифы, но так поступили не все

31 марта в Украине закончилось действие фиксированного тарифа на газ 6,99 грн за кубометр. То есть с сегодняшнего дня, 1 апреля, тарифы снова стали рыночным и могут начать расти, это было в конце прошлого года. Правда, пока что экономических предпосылок для этого нет – к лету газ дешевеет на мировых рынках, пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Газсбыты уже обнародовали тарифы для населения на апрель. Ряд компаний сохранили мартовскую цену, а девять трейдеров даже заявили цену ниже 6,99 грн за куб. м. В то же время более десяти компаний установили более высокие цены – от 7,6 до 8,85 грн за кубометр газа.

gazpravda.com.ua

gazpravda.com.ua

В тренде
Гривня окрепла: курс доллара и евро на 1 апреля

Кроме того, чтобы защитить население от дальнейших скачков цен, в том числе будущей осенью, Кабмин и НКРЭКУ обязали поставщиков газа сформировать и предложить населению годовой тариф на газ. Его могут объявить уже в конце апреля, но действовать он начнет не раньше мая.

Реклама

Коротко о том, что еще изменилось с 1 апреля – в нашем видео:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ тарифы цена на газ апрель тариф на газ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменится с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменится с 1 апреляУкраина
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть "Нафтогаз"ЖКХ
"Нафтогаз" раскрыл апрельскую цену на газ для населенияЖКХ
"Нафтогаз" и другие операторы назвали цену газа для населения на апрельЭкономика
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почему
В Украине к лету вырастут цены: на сколько и почемуЭкономика
В опасности жилье и имущество: как можно поплатиться за долги по коммуналке
В опасности жилье и имущество: как можно поплатиться за долги по коммуналкеЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять