Еще до начала отопительного сезона: украинцы массово жалуются на качество услуг ЖКХ

45% про некачественные услуги ЖКХ: Госпродпотребслужба за год получила около 20 тыс. жалоб

Услуги ЖКХ и качество товаров: на что жаловались украинцы в этом году / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала 2021 года территориальные органы Госпродпотребслужбы получили более 19,9 тыс. предложений, жалоб и заявлений от потребителей. Почти половина из них касается качества услуг ЖКХ.

Об этом Госпродпотребслужба сообщает на своем сайте.

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"Очень важно, чтобы люди, потребительские права которых были нарушены, знали о том, что мы можем их защитить. Сегодня мы много работаем над тем, чтобы диджитализировать процесс подачи и обработки обращений, сделать его более удобным ", – заявила глава службы Владислава Магалецкая.

Качества предоставляемых услуг касались 45% всех заявлений, еще 37% обращений были о качестве непродовольственных товаров, а 5% – продовольственных.

Остальные обращения и жалоб касалась покупок различных товаров через интернет.

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В Госпродпотребслужбе заявили, что потребителям вернули 7,6 млн грн за некачественные товары и услуги.

Отопительный сезон в Украине

Отопительный сезон 2021-2022 стартовал в Украине 7 октября. Первыми тепло начали получать столичные садики, школы и больницы.

30 сентября был также подписан меморандум между Нафтогазом, Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей.

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Он предусматривает, что до конца этого отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для потребителей не будут расти.