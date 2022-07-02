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Для украинцев на оккупированных территориях ввели изменения – что теперь недоступно

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 июля, 14:33
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Захватчики собирают с украинцев деньги как оплату за якобы предоставленные коммунальные услуги
Оккупанты собирают с украинцев деньги за услуги, которые не предоставляли
Оккупанты собирают с украинцев деньги за услуги, которые не предоставляли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенные руководители коммунальных предприятий и компаний-поставщиков света и газа на временно оккупированных территориях Украины собирают деньги с населения.

Как сообщили на сайте Национальной комиссии, осуществляющее государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), захватчики отбирают у людей наличные деньги или заставляют производить перерасчеты онлайн якобы в качестве оплаты за предоставленные коммунальные услуги.

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Для сбора денег используют оккупационные банки, самостоятельно открывшиеся на временно неподконтрольных Украине территориях.

В НКРЭКУ предупредили украинцев, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационным властям банковских учреждений или уплата наличными не засчитывается как оплата.

"Оплата за указанные услуги должна производиться исключительно на счета электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытых установленным законодательством Украины способом", – резюмировали в комиссии.

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"Нафтогаз" обратился к клиентам

В то же время украинская газоснабжающая компания "Нефтегаз" обратилась к своим клиентам с просьбой передать им показатели счетчиков. Это нужно для того, чтобы в квитанциях правильно насчитали объемы потребленного газа.

Передать показатели нужно с 1 по 5 июля. Такие даты будут действовать для новых клиентов ежемесячно.

Предоставить информацию следует оператору газораздельных сетей (облгаза). Работники этих компаний приходят к населению снимать данные счетчика, проверять состояние оборудования.

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Чтобы передать показатели, достаточно зайти на сайт или в чат-бот облгаза или позвонить по телефону в контакт-центр компании. Эти данные "Нефтегаз" затем получит от операторов ГРМ для формирования счетов потребителям.

Такой процедуры требует законодательство и если клиент не передал своевременно показания, оператор ГРМ загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРМ.

"Сегодня" раньше рассказывали, почему россияне не смогут воспользоваться новыми банкнотами в терминалах и банкоматах, а также писали, как дефицит отражается на поведении населения страны-агрессора.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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