Дешевый газ остался в прошлом. Сколько будем платить этой зимой?

В Украине быстро дорожает газ для населения. Все поставщики пеняют на сезонность – в холода растет спрос на топливо, а потому повышается и цена. Эксперты соглашаются и предупреждают: в ближайшие месяцы газ станет еще дороже. При этом важно помнить, что окончательный тариф на топливо заметно различается в зависимости от региона.

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Журналисты "Сегодня" разбирались, какими будут платежки этой зимой.

Как растут цены на газ?

Один из поставщиков – "Нафтогаз" – повысил ноябрьские цены на газ на треть. Если в октябре "Месячный" тариф составлял 4,7 грн за кубометр, то с ноября платить придется 6,33 грн.

"Если помните, у нас был газ по 3 грн летом. Сейчас рынки растут. Основная составляющая цены – закупка самого газа. В сильные морозы больше потребления, а значит, выше цена", – говорит директор газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

И это самая низкая цена на рынке. В целом на рынке десятки поставщиков, и все они повысили цену на топливо. Стоимость газа корректируют ежемесячно. Поэтому в ближайшее время топливо снова подорожает.

"Цена на газ будет расти в течение всего отопительного сезона. То есть с этого месяца и до марта следующего года", – говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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И что будет в платежках?

Сумма зависит от вашего поставщика. Узнать, сколько стоит газ у конкретных поставщиков, можно здесь.

Разница в ценах, кстати, может быть довольно существенной. Например, семья в Житомирской области за 100 кубов газа отдаст 890 гривен. А в Кировоградской области за тот же объем газа заплатят 630 гривен.

Если же тариф вашего поставщика вас не устраивает, его можно изменить. Причем независимо от региона, где вы проживаете. Для перехода нужно подать пакет документов новому поставщику.

А вот чего изменить нельзя – так это компанию, которая транспортирует газ. За доставку голубого топлива в дом нужно платить по отдельному счету. Тарифы на транспортировку по сравнению с прошлым месяцем, не изменились.

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Напомним, также газ для производства тепла подорожал сразу на четверть. Стоимость газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабмина, но учитывает изменение цен на европейских газовых хабах.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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