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Цены на газ не упали даже летом – "Нафтогаз" объяснил, почему

16 июня 2021 20:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Клиенты компании ждали снижения годовых тарифов на голубое топливо в июне, но этого не произошло

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" не стала снижать цены на газ на июнь, несмотря на то, что законодательство предусматривает такую опцию даже в рамках годового тарифа. Такое решение в компании объяснили, в первую очередь, стоимостью газа на европейских хабах.

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"Украина импортирует значительную часть природного газа, который потребляет, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских хабах... Основным фактором повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе – в мае стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн/куб.м в эквиваленте",ответили в "Нафтогазе" на вопросы клиентов о ценах.

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В компании уточнили, что подорожание газа в Европе стало следствием повышенного спроса на при низкой среднемесячной температуре. Еще одной причиной стали низкие запасы газа. По данным "Нафтогаза", к 22 апреля подземные хранилища Европы были заполнены лишь на 29% по сравнению с 2020 годом.

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"Нафтогаз" оставил годовой тариф в июне на уровне 7,96 грн за кубометр.

Напомним, в случае, если тариф вас не устраивает, можно сменить поставщика газа.

При этом стоимость коммунальных услуг в Украине за последний год выросла почти на треть:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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