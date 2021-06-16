Ціни на газ не впали навіть влітку – "Нафтогаз" пояснив, чому

Клієнти компанії чекали на зниження річних тарифів на блакитне паливо в червні, але цього не сталося

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не стала знижувати ціни на газ на червень, незважаючи на те, що законодавство передбачає таку опцію навіть в рамках річного тарифу. Таке рішення в компанії пояснили насамперед вартістю газу на європейських хабах.

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"Україна імпортує значну частину природного газу, яку споживає, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських хабах... Основним фактором підвищення цін на газ в Україні є зростання ціни на природний газ в Європі – в травні вартість природного газу на європейських хабах досягла майже 9 грн/куб. м в еквіваленті", – відповіли у "Нафтогазі" на питання клієнтів про ціни.

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У компанії уточнили, що подорожчання газу в Європі стало наслідком підвищеного попиту на при низькій середньомісячній температурі. Ще однією причиною стали низькі запаси газу. За даними "Нафтогазу", до 22 квітня підземні сховища Європи були заповнені лише на 29% порівняно з 2020 роком.

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"Нафтогаз" залишив річний тариф в червні на рівні 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, в разі, якщо тариф вас не влаштовує, можна змінити постачальника газу.

При цьому вартість комунальних послуг в Україні за останній рік зросла майже на третину:

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