Война внесла свои коррективы: как украинцам застраховать себя во время войны

Рассказываем, что нужно знать о страховании в условиях войны

Можно ли застраховать себя от войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война с Россией застала врасплох многих украинцев. Вероятно, лишь единицы обращали серьезное внимание на сообщения западных стран о возможном полномасштабном вторжении путинских войск в Украину и, имея страховые договоры, дополняли их такими необычными дополнениями "как военные риски".

Редакция "Сегодня" рассказывает, как изменилась работа страховых копаний из-за боевых действий и можно ли украинцам застраховать себя из-за войны.

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Как изменилась работа страховых компаний из-за войны войны

Подавляющее большинство компаний, по информации прессслужбы НБУ, с 24 февраля работает в онлайн-режиме для обслуживания клиентов. Продажи полисов и урегулирование страховых случаев тоже были оптимизированы.

Онлайн украинцы могут покупать большинство популярных полисов: "автогражданку", КАСКО, заграничные путешествия и даже "зеленую карту", хотя до российского вторжения ее оформляли только в бумажном виде.

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Посещать страховую компанию нужно только в том случае, если речь идет о страховании здоровья, ведь специалисты должны проверить физическое состояние клиента.

Кроме того, из-за войны страховые чаще предлагают клиентам отсрочку уплаты платежей, урегулирование без вызова полиции, оформление договоров страхования онлайн даже для тех, кто уже находится за границей, а также получение медицинских консультаций онлайн (при установлении диагноза компенсируются расходы даже за границей).

Можно ли застраховать себя во время войны?

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Страхование военных рисков, а точнее рисков повреждения имущества, причинения вреда здоровью или гибели в результате военных действий, в Украине не было распространено.

Все потому, что военные риски в страховых компаниях заключаются не отдельным договором, а дополняют стандартными. Решения по таким дополнениям принимались обычно в индивидуальном порядке, если просили клиенты. Эта практика особенно распространена среди юридических лиц.

Как рассказал изданию Украинская правда Олег Коваленко-Кужольный из компании ИНГО, к ним ежедневно обращаются украинцы из-за преступлений, связанных с военными рисками.

"Основные – похищение, уничтожение имущества из-за попадания взрывных устройств, повреждения огнестрельным оружием и осколками взрывных устройств. Из-за того, что такие заявления поступают преимущественно из зон боевых действий, адекватно сделать даже приблизительную оценку повреждений сейчас нет возможности", – рассказал он.

Интересно, что после российского вторжения компания перестала заключать договоры, которыми покрываются военные риски, отметили в компании.

"Если кто-то и будет страховать жизнь от военных рисков, то многое будет зависеть от региона. Компании, скорее всего, будут отказываться, потому что война России против Украины ведется без соблюдения Женевской конвенции, то есть без правил" , – отметил журналистам один из страховых брокеров.

Если же речь идет о страховании жизни или здоровья военных, то среди компаний вряд ли найдутся так, кто попытается рискнуть и подписать договор.

Даже если предположить, для формирования страхового тарифа необходимо произвести актуарные расчеты (число всех военных, раненых, погибших), а все данные в условиях войны засекречены.

Как застраховать авто за границей

О страховой защите своего автомобиля украинцам стоит позаботиться сразу после пересечения государственной границы. из-за войны некоторые европейские страны даже предлагают бесплатные полисы или берут на себя страховую защиту украинских водителей.

Что еще важно знать украинцам о страховании автомобиля, пересекающих границу, читайте в нашем материале.

Раньше мы уже рассказывали, какие документы необходимо собрать украинцу для выезда за границу, и писали, какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам.