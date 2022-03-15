Украинцы массово выезжают в ЕС: вернутся ли они обратно

Эксперты спрогнозировали, сколько наших граждан предпочтут задержаться в Европе

Мы узнали, вернутся ли студенты в Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас украинцы массово покидают страну. По данным ООН, Украину уже покинуло около 3 млн человек. Большинство наших граждан едут в Европу в качестве беженцев. А после окончания войны часть из них осядет там навсегда. С другой стороны, после победы рабочие руки нужны будут и Украине, чтобы восстанавливать страну.

"Сегодня" поговорили с экспертами, чтобы понять, сколько людей предпочтут вернуться в Украину, а сколько – остаться в Европе.

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Кто куда

Сейчас украинцы бегут в Европу по принципу, лишь бы добежать до ближайшей границы. Поэтому большинство наших граждан сперва направляется в ближайшие страны.

Как сообщает агентство ООН по делам беженцев, в Польшу уже выехало более 1,7 млн человек, в Венгрию – более 255 тыс., в Словакию – 204 тыс., в Россию – 131 тыс., Молдову – 330 тыс., в Румынию – более 412 тыс., Беларусь – 1226, в другие европейские страны – более 304 тыс.

Если война не закончится в ближайшие дни, то, скорее всего, эти граждане Украины будут пытаться перебраться в более благополучные страны.

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До войны миграционные настроения граждан колебались, но желающих выехать из страны было достаточно. Одни только говорили о своем желании, а другие собирали вещи и ехали на заработки в страны ЕС.

"Война – это тот момент, когда на ситуацию необходимо смотреть максимально трезво и объективно. Трудно отрицать наличие устойчивого тренда на миграцию молодых людей из страны, который после ввода безвизового режима с ЕС только усилился", – говорит основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

И молодежь как раз может попытаться закрепиться в ЕС. Пока в Украине для студентов объявлены каникулы до 1 апреля, европейские вузы предлагают нашим студентам бесплатное обучение.

"Мы выехали в Венгрию, сейчас живем здесь. В Киеве я училась по специальности программирование в КПИ. Тут я написала письмо в Будапештский университет, они говорят, что готовы взять меня на гостевой семестр по моей же специальности Ай-Ти. Это аналог программы обмена студентами, даже предложили общежитие", – говорит 19-летняя киевлянка Мария.

И никто не знает, вернутся ли такие студенты в Украину, если война затянется на несколько месяцев. Более того, иностранные вузы, скорее всего, будут стимулировать перевод украинских студентов к себе – ведь так можно получить почти готового высококлассного специалиста, практически не вкладывая деньги в его обучение.

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Украину спасет План Маршалла?

Пока что единственным реальным способом вернуть рабочие руки в страну эксперты называют будущую программу восстановления страны, которую анонсировал британский премьер Борис Джонсон.

"Можно представить себе ситуацию, когда действующие чиновники в ходе текущих событий смогут существенно повысить свой рейтинг, но смогут ли они добиться развития экономики в послевоенный период – пока вопрос. Для того чтобы украинцы хотели вернуться в страну, они должны чувствовать, что у них есть надежное будущее в ней. Можно, конечно, рассчитывать на патриотические настроения, но далеко на них одних не уедешь", – говорит Сергей Сароян.

По его словам, на одном Плане Маршалла на Украину далеко не уедешь. В стране нужно проводить кардинальные реформы.

"В новой послевоенной реальности все будет зависеть от того, хватит ли правительству пойти на смелый шаг и действительно дать свободу малому и среднему бизнесу, облегчив их налоговое и регуляторное бремя. Иными словами, у них должно быть достаточно мотивации для отказа от довольно сытых условий пребывания в статусе беженца в Европе", – продолжает Сароян.

Однако не все украинцы смогут адаптироваться в Европе. Ведь жить на пособие или работать на низкооплачиваемых работах, живя в съемном жилье, захотят не все. Большая часть беженцев вернется, когда в Украине будет мир.

"В первую очередь стоит ожидать возвращения людей из наименее богатых европейских стран, где поддерживают их не так активно, как, скажем, в Германии. Однако по оптимистичным оценкам порядка миллиона людей или трети, от ожидаемого количества уехавших, с наибольшей вероятностью решит, как минимум, задержаться за границей", – резюмировал Сергей Сароян.

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