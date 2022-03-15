Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украинцы массово выезжают в ЕС: вернутся ли они обратно

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 17:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты спрогнозировали, сколько наших граждан предпочтут задержаться в Европе
Мы узнали, вернутся ли студенты в Украину
Мы узнали, вернутся ли студенты в Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас украинцы массово покидают страну. По данным ООН, Украину уже покинуло около 3 млн человек. Большинство наших граждан едут в Европу в качестве беженцев. А после окончания войны часть из них осядет там навсегда. С другой стороны, после победы рабочие руки нужны будут и Украине, чтобы восстанавливать страну.

"Сегодня" поговорили с экспертами, чтобы понять, сколько людей предпочтут вернуться в Украину, а сколько – остаться в Европе.

Реклама

Кто куда

Сейчас украинцы бегут в Европу по принципу, лишь бы добежать до ближайшей границы. Поэтому большинство наших граждан сперва направляется в ближайшие страны.

Как сообщает агентство ООН по делам беженцев, в Польшу уже выехало более 1,7 млн человек, в Венгрию – более 255 тыс., в Словакию – 204 тыс., в Россию – 131 тыс., Молдову – 330 тыс., в Румынию – более 412 тыс., Беларусь – 1226, в другие европейские страны – более 304 тыс.

Если война не закончится в ближайшие дни, то, скорее всего, эти граждане Украины будут пытаться перебраться в более благополучные страны.

Реклама

До войны миграционные настроения граждан колебались, но желающих выехать из страны было достаточно. Одни только говорили о своем желании, а другие собирали вещи и ехали на заработки в страны ЕС.

"Война – это тот момент, когда на ситуацию необходимо смотреть максимально трезво и объективно. Трудно отрицать наличие устойчивого тренда на миграцию молодых людей из страны, который после ввода безвизового режима с ЕС только усилился", – говорит основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

И молодежь как раз может попытаться закрепиться в ЕС. Пока в Украине для студентов объявлены каникулы до 1 апреля, европейские вузы предлагают нашим студентам бесплатное обучение.

"Мы выехали в Венгрию, сейчас живем здесь. В Киеве я училась по специальности программирование в КПИ. Тут я написала письмо в Будапештский университет, они говорят, что готовы взять меня на гостевой семестр по моей же специальности Ай-Ти. Это аналог программы обмена студентами, даже предложили общежитие", – говорит 19-летняя киевлянка Мария.

И никто не знает, вернутся ли такие студенты в Украину, если война затянется на несколько месяцев. Более того, иностранные вузы, скорее всего, будут стимулировать перевод украинских студентов к себе – ведь так можно получить почти готового высококлассного специалиста, практически не вкладывая деньги в его обучение.

Реклама

Украину спасет План Маршалла?

Пока что единственным реальным способом вернуть рабочие руки в страну эксперты называют будущую программу восстановления страны, которую анонсировал британский премьер Борис Джонсон.

"Можно представить себе ситуацию, когда действующие чиновники в ходе текущих событий смогут существенно повысить свой рейтинг, но смогут ли они добиться развития экономики в послевоенный период – пока вопрос. Для того чтобы украинцы хотели вернуться в страну, они должны чувствовать, что у них есть надежное будущее в ней. Можно, конечно, рассчитывать на патриотические настроения, но далеко на них одних не уедешь", – говорит Сергей Сароян.

По его словам, на одном Плане Маршалла на Украину далеко не уедешь. В стране нужно проводить кардинальные реформы.

"В новой послевоенной реальности все будет зависеть от того, хватит ли правительству пойти на смелый шаг и действительно дать свободу малому и среднему бизнесу, облегчив их налоговое и регуляторное бремя. Иными словами, у них должно быть достаточно мотивации для отказа от довольно сытых условий пребывания в статусе беженца в Европе", – продолжает Сароян.

Однако не все украинцы смогут адаптироваться в Европе. Ведь жить на пособие или работать на низкооплачиваемых работах, живя в съемном жилье, захотят не все. Большая часть беженцев вернется, когда в Украине будет мир.

"В первую очередь стоит ожидать возвращения людей из наименее богатых европейских стран, где поддерживают их не так активно, как, скажем, в Германии. Однако по оптимистичным оценкам порядка миллиона людей или трети, от ожидаемого количества уехавших, с наибольшей вероятностью решит, как минимум, задержаться за границей", – резюмировал Сергей Сароян.

Ранее мы писали о том, кому и как будут платить компенсацию в Украине. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Россиянам открылась внезапная лазейка? Смогут ли они расплачиваться в Apple ID София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Война грабежу не помеха: как на Закарпатье мошенники наживаются на чужом горе Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Сдержанная позиция? Кулеба назвал страну, не желающую отказываться от ресурсов из РФ Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39321.38

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2600.56

Litecoin (LTC)

107.02

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Наши ангелы-хранители

Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
Истории подвигов
Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять