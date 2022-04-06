Война и деньги. С какими проблемами сталкиваются клиенты украинских банков

Эксперты рассказали, как после войны могут измениться финансовые привычки украинцев

Как работают банки во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины привела к тому, что у граждан даже на подконтрольных территориях возникли финансовые проблемы. Многие банки закрыты, а сильно поредевшие команды финучреждений попросту не справляются со всеми запросами клиентов.

"Сегодня" разбирались, с какими проблемами чаще всего сталкивались клиенты банков, а также как изменятся финансовые привычки граждан после войны.

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Закрытые отделения

Сложнее всего после начала боевых действия, наверное, пришлось пенсионерам, которые так и не научились пользоваться новыми банковскими технологиями. Чаще всего они имеют старенькие кнопочные телефоны, поэтому пользоваться специализированными приложениями не могут, а "смартфонов от Зеленского" из-за войны они так и не дождались.

"Отделения "Ощадбанка", в котором я получала пенсию, возле меня закрылись. А в марте у меня закончился депозитный договор, и я не смогла даже прийти и перезаключить его", – жалуется 82-х летняя киевлянка Алла Николаевна.

По ее словам, снимать деньги в банкомате она боится – в прошлом году несколько раз тот "глотал" ее карточку и отказывался возвращаться. А сейчас, если такое случится, то ей никто не вернет карту.

"Учусь платить карточкой в магазине, но не каждый из них сейчас принимает карты. Некоторые говорят, что не работают терминалы. Дети говорят, чтобы я сняла деньги на кассе в магазине, но я не знаю, как это сделать. Пришлось просить соседей узнать, где есть работающее отделение и идти туда пешком. А для меня это сложно – шла несколько часов в одну сторону, потом столько же в обратную", – продолжает пенсионерка.

Скорее всего, именно проблемы пенсионеров являются самими массовыми. Люди не могут пользоваться новыми технологиями и отойти от привычного для них алгоритма действия, когда снимают деньги в кассе или банкомате и потом весь месяц живут на них.

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Низкие лимиты и замороженные суммы

У тех, кто уехал из страны, тоже много жалоб на банки. Мы просмотрели некоторые финансовые форумы и обратили внимание на следующие проблемы:

Замораживание больших сумм . Например, при расчетах по гривневой карте в евро сначала списывается сумма на 1-2 грн. больше, а потом платеж корректируется. Один из клиентов рассказал, что банк замораживал сумму исходя из курса 34 грн. за евро, а через день списывал по 33 грн. за евро. То есть, человек мог уйти в минус.

. Например, при расчетах по гривневой карте в евро сначала списывается сумма на 1-2 грн. больше, а потом платеж корректируется. Один из клиентов рассказал, что банк замораживал сумму исходя из курса 34 грн. за евро, а через день списывал по 33 грн. за евро. То есть, человек мог уйти в минус. Лимиты по операциям . Практически все банки ввели собственные ограничения на снятие денег в банкоматах за рубежом. При этом одни позволяли снять валюту эквивалентом в 10 тысяч грн. в день, а другие – 30 тысяч в день. Но больше всего отличился один и з небольших банков, который установил такие суточные лимиты: на покупки — 3 тыс. грн., на переводы — 1 тыс. грн., на снятие наличных — 1 тыс. грн.

. Практически все банки ввели собственные ограничения на снятие денег в банкоматах за рубежом. При этом одни позволяли снять валюту эквивалентом в 10 тысяч грн. в день, а другие – 30 тысяч в день. Но больше всего отличился один и з небольших банков, который установил такие суточные лимиты: на покупки — 3 тыс. грн., на переводы — 1 тыс. грн., на снятие наличных — 1 тыс. грн. Запрет операций с криптовалютой и электронными кошельками. В течение месяца после начала войны в Украине не действовало ограничений на покупку биткоинов или вывод валюты на электронные кошельки. Правда, на форумах клиенты жаловались на то, что банки часто запрещали проводить такие операции. И даже после того, как НБУ ввел лимит на них (разрешил операции на 100 тысяч грн. в месяц), не всем клиентам позволяют провести такие транзакции.

В течение месяца после начала войны в Украине не действовало ограничений на покупку биткоинов или вывод валюты на электронные кошельки. Правда, на форумах клиенты жаловались на то, что банки часто запрещали проводить такие операции. И даже после того, как НБУ ввел лимит на них (разрешил операции на 100 тысяч грн. в месяц), не всем клиентам позволяют провести такие транзакции. Незакрытые кредиты. Еще на одном из форумов нашли историю, где клиент жалуется, что еще до начала войны погасил автокредит, а банк до сих пор не снял обременение с его имущества. Кредитных специалистов просто нет на работе.

Еще на одном из форумов нашли историю, где клиент жалуется, что еще до начала войны погасил автокредит, а банк до сих пор не снял обременение с его имущества. Кредитных специалистов просто нет на работе. Прекращение СМС-информирования. Еще одна интересная проблема вылезла у клиентов банков, чьи карточки закончились в феврале-марте. В большинство своем банки продлили их срок действия на полгода, но теперь клиенты не получают по ним СМС-информирование. В банках говорят, что автоматически переключили эту услугу на новую карту.

Банки адаптируются

Эксперты говорят, что в условиях войны банковская система с работой справляется очень хорошо.

"Банки не прекратили функционировать и не сократили штат сотрудников до нуля. Кого-то релоцировали и с помощью, если не физических отделений, где идёт война, то с помощью работы онлайн сервисов – проводят безналичные движения денежных средств", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Эксперт обращает внимание на то, что многие банки сократили комиссионные сборы и население может почти в любом магазине расплатиться за товары как ранее.

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"Банки обезопасили сектор в целом с помощью приостановки выдачи кредитов. Это положительный сигнал, так как риски невозврата средств из-за форс-мажорных обстоятельств сейчас достигают 90%", – говорит Максим Орыщак.

Что дальше

Также мы задали вопрос – изменятся ли финансовые привычки украинцев после войны.

"После войны предпочтения среднестатистических украинцев не поменяются – они будут хранить существующие накопления дома, в сейфах. Те, кто хранил деньги в банке на депозитных счетах, в национальной валюте, вероятно, сохранят свои депозиты, так как более выгодной альтернативы не будет. Доходность по вкладам в национальной валюте по-прежнему будет наиболее высокой", – говорит эксперт.

Если станут актуальными риски для доллара США в мире, то можно ждать, что спрос населения на доллары будут стараться увеличить путем высоких ставок доходности.

"Но это уже будет программа сотрудничества Украины и Америки, а не только интерес Украины. Риски для доллара США в нашем понимании – это сокращение спрос на американский доллар в ЗВР мира. Обычно доля доллара США в ЗВР мира составляет более 60%. После войны в Украине, санкций в адрес России и сотрудничеству России с Китаем ситуация может измениться", – резюмирует Максим Орыщак

Ранее мы писали о том, что будет с долгами во время и после войны. О том, достроят ли жилье девелоперы и компенсируют ли потери украинцев, читайте здесь.