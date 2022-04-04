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Банки отменяют кредитные каникулы: что будет с долгами во время и после войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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4 апреля, 18:35
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Даже если вы потеряли квартиру или дом, банк все равно может продолжить начислять проценты по ипотеке
Кредиты во время войны
Кредиты во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинские банки отменили кредитные каникулы, введенные в самом начале войны. Теперь если вы залезли в долг, то банк будет начислять вам проценты за использование кредитных средств. При этом НБУ поддерживает такое поведение банков, а юристы говорят, что это незаконно.

"Сегодня" разбирался, чем грозит неуплата по кредиту и нужно ли платить ипотеку за разрушенное имущество.

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Банки берутся за старое

Буквально в первые дни войны почти все банки Украины пошли навстречу клиентам и ввели мораторий на начисление процентов. Многие финучреждения заявили, что вводят кредитные каникулы до лета. Но уже с 1 апреля Monobank и ПриватБанк вернули практику начисления процентов.

Причем Monobank, например, сначала сказал о кредитных каникулах, а потом попросту начислил проценты за прошлый период.

"Дорогой Monobank, спасибо за поддержку в это сложное врем! Вы так красиво пиарились в начале войны, какие вы классные и что даете кредит во время войны и кредитные каникулы на 3 месяца. А сегодня красиво сняли % с кредитных денег, тем самым еще больше загнав в кредит А где же обещанные 3 месяца кредитных каникул?" – спрашивает клиентка банка Елена Смага.

Из-за шквала критики сооснователю Monobank Олегу Гороховскому пришлось писать развернутый ответ должникам на свой странице в Facebook, суть которого сводится к тому, что если банк не будет начислять проценты по кредитам, то не сможет платить проценты по депозитам.

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"Хорошо ли делает банк, когда во время войны не останавливает начисление процентов? Плохо делает. "Мерзкие мародеры" – так нас ласково называют некоторые заемщики. Можем ли мы поступить иначе – нет, к сожалению. Будем "мерзкими мародерами", но обеспечим стабильную работу банка и выполним все обязательства перед клиентами, которые доверили нам свои вклады", – написал Гороховский.

Что говорят в НБУ

Регулятор банковской системы считает, что должники должны платить по кредитам. В НБУ говорят, что банки не могут начислять дополнительные пени и штрафы.

"Согласно закону, в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается от обязанности уплаты кредитору неустойки и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения потребителем обязательств по таким договорам", – говорят в НБУ.

Даже если такие штрафы были начислены, их нужно списать. Поднимать ставки по кредитам банки тоже не имеют права.

"Новые правила не предусматривают отмену процентов за пользование кредитными средствами. Такое начисление правомерно со стороны кредитора. Кредитные каникулы – это отсрочка уплаты долга, а не его прощение. Также кредитные каникулы – это право кредитора, а не его обязательства", – отмечают в НБУ.

Что говорят юристы

Мнение юристов по поводу правомерности начисления процентов не всегда совпадает с мнением НБУ. Некоторые из них ссылаются на то, что военное положение, по сути, форс-мажор.

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"Введение военного положения на всей территории страны стало поводом назвать это форс-мажором. Соответствующее письмо есть на сайте Торгово-промышленной палаты Украины. Это значит, что стороны, которые заключили любые договоры, в том числе кредитные, освобождаются от их выполнения. То есть по кредитам нельзя начислять проценты и какие-то дополнительные пени и штрафы", – считает юрист Дмитрий Головко.

По его словам, во время военного положения клиенты банков могут не платить по кредитам.

"Думаю, что после войны появятся программы льготного погашения кредитов, программы продления кредитных каникул и т. п. Думаю, что условия погашения текущих займов после войны будут куда более лояльными к должникам. Пока что никакой конкретики по этому поводу нет, но разговоры об этом уже ведутся", – говорит Дмитрий Головко.

Что происходит с ипотекой

Отдельно стоит остановиться на вопросе разрушенных домов и имущества граждан. Часть квартир и домов была построена в кредит. Что делать, если здание разрушено, а банк требует оплаты кредита?

Юристы говорят, что согласно ст. 17 ЗУ "Об ипотеке", ипотека прекращается в случае уничтожения переданного в ипотеку здания, если ипотекодатель не восстановил его. При этом долговые обязательства не исчезают, и часто банки требуют исполнения кредитного договора. Такие случаи не единичны, ведь война в Украине длится уже около 8 лет.

"Что касается ипотечных кредитов, то до сих пор продолжаются судебные тяжбы по поводу уничтоженного во время войны жилья. Некоторые дела дошли до апелляционных инстанций или Верховного суда. И суды часто пытаются разделить два процесса – выплату кредита и получение компенсации за уничтоженное имущество. То есть суд часто говорит, что даже за уничтоженное имущество нужно выплатить кредит и параллельно заниматься вопросами получение компенсаций за потерянное имущество", – говорит юрист Виктория Лисовая.

Ранее мы писали, как можно стать банкротом. О том, достроят ли жилье девелоперы и компенсируют ли потери украинцев, читайте здесь.

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