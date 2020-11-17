В Украине замер курс доллара, а евро рванул вверх

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 18 ноября

На среду, 18 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.11 18.11 Изменение 1 доллар США 28,11 грн 28,11 грн 0,00 1 евро 33,24 грн 33,40 грн + 0,16

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По сравнению со значениями 17 ноября курс доллара практически не изменился после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю – с 11 по 18 ноября – гривня на копейку укрепилась по отношению к американской валюте.

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Курс евро при этом ускорил рост и повысился сразу на 16 копеек после того, как прибавил три копейки днем ранее.

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Аналитики ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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