В Украине замер курс доллара, а евро рванул вверх

На среду, 18 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:
|17.11
|18.11
|Изменение
|1 доллар США
|28,11 грн
|28,11 грн
|0,00
|1 евро
|33,24 грн
|33,40 грн
|+ 0,16
По сравнению со значениями 17 ноября курс доллара практически не изменился после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю – с 11 по 18 ноября – гривня на копейку укрепилась по отношению к американской валюте.
Курс евро при этом ускорил рост и повысился сразу на 16 копеек после того, как прибавил три копейки днем ранее.
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Аналитики ранее предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.
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