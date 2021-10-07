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В Украине снова изменился курс: что ждет доллар в ближайшее время

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
7 октября, 17:18
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 октября
Доллар в Украине снова изменился в цене
Доллар в Украине снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу 8 октября:

7.108.10Изменение
1 доллар США26,35 грн26,33 грн-0,02
1 евро30,41 грн30,44 грн+0,03

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на 7 октября, доллар подешевел на 2 копейки, а евро, наоборот, подорожал на 3 копейки.

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Что будет с долларом в ближайшее время

Как рассказал Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, до конца текущей недели доллар США к гривне продолжит снижение к уровню 26,20. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет до отметки 30,35.

"По заявлению заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, текущий курс гривны помогает сдержать рост инфляции. По этой причине НБУ не пытается "переломить" тренд на укрепление украинской национальной валюты", – рассказал Андрей Гойлов.

По его словам, регулятор использует текущую рыночную ситуацию для пополнения своих резервов. В сентябре сальдо активных операций Нацбанка (разница между объемами покупки и продажи валют) на межбанке составило 139,6 млн долларов США.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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