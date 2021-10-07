В Україні знову змінився курс: що чекає на долар найближчим часом

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 8 жовтня

Долар в Україні знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю 8 жовтня:

7.10 8.10 зміна 1 долар США 26,35 грн 26,33 грн -0,02 1 євро 30,41 грн 30,44 грн +0,03

У порівнянні з курсом, який НБУ встановлював на 7 жовтня, долар подешевшав на 2 копійки, а євро, навпаки, подорожчав на 3 копійки.

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Що буде з доларом найближчим часом

Як розповів Андрій Гойлов, аналітик RoboForex, до кінця поточного тижня долар США до гривні продовжить зниження до рівня 26,20. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності ослабне до позначки 30,35.

"За заявою заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, поточний курс гривні допомагає стримати зростання інфляції. З цієї причини НБУ не намагається" переламати "тренд на зміцнення української національної валюти", – розповів Андрій Гойлов.

За його словами, регулятор використовує поточну ринкову ситуацію для поповнення своїх резервів. У вересні сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку склало 139,6 млн доларів США.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.