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В Украине подорожала валюта – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
31 августа, 16:40
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 1 сентября
Доллар снова подешевел
Доллар снова подешевел

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду 1 сентября:

31.081.09Изменение
1 доллар США26,86 грн26,89 грн+0,3
1 евро31,69 грн31,83 грн+0,14

Что происходит с курсом доллара

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Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, доллар ускорил снижение с конца прошлой недели, так как комментарии Пауэлла настроили рынки на более медленный темп нормализации политики.

"Такой размеренный подход поддержал спрос на рисковые активы, вновь вернув лидерство активам роста, а также вернул спрос на carry-trade. В Украине высокая процентная ставка, что привлекает такой интерес игроков. Кроме того, слабость доллара часто ассоциируется с повышением цен на сырьевые товары, что также благоприятно для гривни", – отметил Владимир Позний.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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