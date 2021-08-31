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В Україні подорожчала валюта – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
31 серпня, 16:40
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 1 вересня
Долар знову подешевшав
Долар знову подешевшав

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу 1 вересня:

31.081.09зміна
1 долар США26,86 грн 26,89 грн +0,3
1 євро31,69 грн 31,83 грн +0,14

Що відбувається з курсом долара

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Як розповів сайту "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній, долар прискорив зниження з кінця минулого тижня, оскільки коментарі Пауелла налаштували ринки на більш повільний темп нормалізації політики.

"Такий розмірений підхід підтримав попит на ризикові активи, знову повернувши лідерство активів зростання, а також повернув попит на carry-trade. В Україні висока процентна ставка, що привертає такий інтерес гравців. Крім того, слабкість долара часто асоціюється з підвищенням цін на сировинні товари, що також сприятливо для гривні", – зазначив Володимир Позній.

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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