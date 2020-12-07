В Украине оживилась ипотека: банки вышли на рекорд за два года

В октябре выросло и количество кредитов, и их суммы

В октябре 2020 банки выдали ипотечных кредитов на 491 млн гривен. Это рекордный показатель с 2018 года. Средний объем кредита увеличился с 700 тыс. гривен в сентябре до 741 тыс. гривен в октябре. Кредитование продолжает преобладать на вторичном рынке – "вторичка" занимает 87%. Средняя ставка снизилась на вторичном рынке до 14,3%, на первичном – до 17,2%.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) по результатам опроса руководителей банков.

Читайте также: Украинцам обещают государственную ипотеку под 5% и квартиры в лизинг

Реклама

Для сравнения: ставки в октябре на "вторичке" составляли 14,9%, на "первичке" – 18,4%.

Географически больше всего кредитов на наибольшую сумму выдали в Киеве – 187 договоров (28% от общего количества) суммой 208 млн гривен (42% от общей суммы). Второе место принадлежит Харьковской области – там заключили 63 договора на сумму свыше 34,8 млн гривен.

В целом карантин приостановил объемы выдачи ипотеки, но с июля они начали снова расти. Относительно октября прошлого года сумма выданных ипотечных кредитов увеличилась на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года – на 6%.

Напомним, в июле в Украине стартовала государственная программа доступного ипотечного кредитования под 10%. В ней участвуют государственные банки.

А в том, сколько стоит "доступная" ипотека на практике, разбирались журналисты "Сегодня". С экспериментом можно ознакомиться в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама