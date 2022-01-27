В Monobank ошиблись с курсом доллара: украинцы бросились скупать валюту

Monobank по ошибке установил курс доллара, где разница между покупкой и продажей составляла 76 коп, а это гораздо лучше, чем на рынке в целом.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
По его словам, менеджер, отвечающий за валютные курсы, ошибочно стоимость покупки доллара отметил как 28,79 грн, а продажи — 28,03 грн.
Далее по теме
В 9:41 утра я зашел в наше приложение, ..., и у меня зашевелились волосы на спине… Менеджер, отвечающий за валютные курсы, по ошибке поставил курс на продажу на 1 грн. лучше рыночного. После этого ещё минут десять ушло на поиски менеджера, установку и прогрузку нового курса в систему, – написал Гороховский.
"Сладкий" курс, по словам соучредителя банка, простоял 25 минут. Украинцы купили долларов на 4,5 млн грн, а ущерб от ошибки составил 150 тыс. грн.
"Отделались легким испугом и отличными выводами, как убрать риски в таких местах на будущее" , – пишет Олег Гороховский.
С клиентов банка списывать ничего не будут, как говорит Гороховский, "кому-то очень повезло".
Наживаются на брендах
В Monobank предупредили о случаях мошенничества, что связано с созданием различных платформ якобы от банка.
Олег Гороховский рассказывает, что самые распространенные схемы:
- monopizza;
- monotaxi;
- казино из Monobank для прибыльной игры.
Еще одними способами нажиться на украинцах является мороженое "Моно" и ресторан, который вообще находится в Таиланде и ничего общего с Monobank, кроме частицы "моно", не имеет.
Напомним, что Monobank с "Дією" запускают новую услугу: заверить документы подписью станет намного проще.
Раньше мы писали, что Гороховский объявил награду в полмиллиона гривен за информацию о мошенниках.