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В Monobank ошиблись с курсом доллара: украинцы бросились скупать валюту

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 12:31
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Кур на продажу был на гривну лучше, чем рыночный
Курс доллара в банке был лучше, чем рыночный
Курс доллара в банке был лучше, чем рыночный / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Monobank по ошибке установил курс доллара, где разница между покупкой и продажей составляла 76 коп, а это гораздо лучше, чем на рынке в целом.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

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По его словам, менеджер, отвечающий за валютные курсы, ошибочно стоимость покупки доллара отметил как 28,79 грн, а продажи — 28,03 грн.

В 9:41 утра я зашел в наше приложение, ..., и у меня зашевелились волосы на спине… Менеджер, отвечающий за валютные курсы, по ошибке поставил курс на продажу на 1 грн. лучше рыночного. После этого ещё минут десять ушло на поиски менеджера, установку и прогрузку нового курса в систему, – написал Гороховский.

"Сладкий" курс, по словам соучредителя банка, простоял 25 минут. Украинцы купили долларов на 4,5 млн грн, а ущерб от ошибки составил 150 тыс. грн.

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"Отделались легким испугом и отличными выводами, как убрать риски в таких местах на будущее" , – пишет Олег Гороховский.

С клиентов банка списывать ничего не будут, как говорит Гороховский, "кому-то очень повезло".

Наживаются на брендах

В Monobank предупредили о случаях мошенничества, что связано с созданием различных платформ якобы от банка.

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Олег Гороховский рассказывает, что самые распространенные схемы:

  • monopizza;
  • monotaxi;
  • казино из Monobank для прибыльной игры.

Еще одними способами нажиться на украинцах является мороженое "Моно" и ресторан, который вообще находится в Таиланде и ничего общего с Monobank, кроме частицы "моно", не имеет.

Напомним, что Monobank с "Дією" запускают новую услугу: заверить документы подписью станет намного проще.

Раньше мы писали, что Гороховский объявил награду в полмиллиона гривен за информацию о мошенниках.

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