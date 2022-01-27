В Monobank помилилися з курсом долара: українці кинулися скуповувати валюту

Кур на продаж був на гривню кращий, ніж ринковий

Курс долара в банку був кращий, ніж ринковий / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Monobank помилково встановив курс долара, де різниця між купівлею та продажем становила 76 коп, а це значно краще, ніж на ринку загалом.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

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За його словами, менеджер, що відповідає за валютні курси, помилково вартість купівлі долара зазначив як 28,79 грн, а продажу — 28,03 грн.

В 9:41 ранку я зайшов в наш додаток, ... , і в мене заворушилося волосся на спині... Менеджер, що відповідає за валютні курси, помилково поставив курс на продаж на 1 грн краще ринкового. Після цього ще десять хвилин пішло на пошук цього менеджера, установку і прогрузку нового курсу в систему, — написав Гороховський.

"Солодкий" курс, за словами співзасновника банку, простояв 25 хвилин. Українці купили доларів на 4,5 млн грн, а збитки від помилки становили 150 тис грн.

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"Відбулися легким переляком і відмінними висновками, як прибрати ризики в таких місцях на майбутнє", — пише Олег Гороховський.

З клієнтів банку списувати нічого не будуть, як каже Гороховський, "комусь повезло".

Наживаються на брендах

У Monobank попередили про випадки шахрайства, що повʼязані зі створенням різних платформ нібито від банку.

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Олег Гороховський розповідає, що найпоширеніші схеми:

monopizza;

monotaxi;

казино з Monobank для прибуткової гри.

Ще одними зі способів нажитися на українцях є морозиво "Моно" та ресторан, який знаходиться взагалі у Таїланді і нічого спільного з Monobank, окрім частинки "моно", не має.

Нагадаємо, що Monobank з "Дією" запускають нову послугу: завірити документи підписом стане простіше.

Раніше ми писали, що Гороховський оголосив нагороду в півмільйона гривень за інформацію про шахраїв.