Увольнение откладывается: руководство одного из департаментов НБУ решило "задержаться"

Сотрудники Нацбанка, которые подали в отставку 30 июня, решили остаться до 1 сентября

Сотрудники одного из департаментов обратились к главе НБУ с просьбой перенести дату увольнения. Коллаж: "Сегодня"

Команда руководителей Департамента лицензирования, которая решила уволиться из НБУ, попросила о переносе даты увольнения.

Реклама

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Так, восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, среди них и директор департамента Александр Бевз, обратились к главе НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021 года. Связывают это с тем, что возникла производственная необходимость, а до даты своего увольнения они решили взять отпуск.

Читайте также:

В Нацбанке частично изменилась структура: кто чем руководит

Реклама

К слову, ранее команда руководителей Департамента лицензирования заявила о своем уходе в связи с тем, что "централизация принятия решений находится в одних руках, а замена коллегиальности директивным принятием решений недопустима в работе Национального банка Украины".

Заявление об увольнении не подал еще руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который публично заявил о намерении уволиться 30 июня.

3 июля 2020 года Верховная Рада уволила с должности председателя НБУ Якова Смолия, назначив вместо него 16 июля 2020 года Кирилла Шевченко.