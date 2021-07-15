Звільнення відкладається: керівництво одного з департаментів НБУ вирішило "затриматися"

Співробітники Нацбанку, які подали у відставку 30 червня, вирішили залишитися до 1 вересня

Співробітники одного з департаментів звернулися до глави НБУ з проханням перенести дату звільнення. Колаж: "Сьогодні"

Команда керівників Департаменту ліцензування, яка вирішила звільнитися з НБУ, попросила про перенесення дати звільнення.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

Так, вісім з дев'яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, серед них і директор департаменту Олександр Бевз, звернулися до глави НБУ з проханням перенести дату звільнення на 1 вересня 2021 року. Пов'язують це з тим, що виникла виробнича необхідність, а до дати свого звільнення вони вирішили взяти відпустку.

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До речі, раніше команда керівників Департаменту ліцензування заявила про свій відхід в зв'язку з тим, що "централізація ухвалення рішень знаходиться в одних руках, а заміна колегіальності директивним прийняттям рішень недопустима в роботі Національного банку України".

Заяву про звільнення не подав ще керівник Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, який публічно заявив про намір звільнитися 30 червня.

3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила з посади голови НБУ Якова Смолія, призначивши замість нього 16 липня 2020 року Кирила Шевченка.