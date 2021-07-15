Русский
$ 27,3
32,25
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Звільнення відкладається: керівництво одного з департаментів НБУ вирішило "затриматися"

15 липня 2021 16:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Співробітники Нацбанку, які подали у відставку 30 червня, вирішили залишитися до 1 вересня

Співробітники одного з департаментів звернулися до глави НБУ з проханням перенести дату звільнення. Колаж: "Сьогодні"

Співробітники одного з департаментів звернулися до глави НБУ з проханням перенести дату звільнення. Колаж: "Сьогодні"

Команда керівників Департаменту ліцензування, яка вирішила звільнитися з НБУ, попросила про перенесення дати звільнення.

Реклама

Про це повідомляє "Економічна правда".

Так, вісім з дев'яти керівників Департаменту ліцензування Національного банку України, серед них і директор департаменту Олександр Бевз, звернулися до глави НБУ з проханням перенести дату звільнення на 1 вересня 2021 року. Пов'язують це з тим, що виникла виробнича необхідність, а до дати свого звільнення вони вирішили взяти відпустку.

Читайте також:

У Нацбанку частково змінилася структура: хто чим керує

Не пропусти!
В тренді
Криза минула? Бізнес в Україні передумав скорочувати штати і захотів підвищити зарплати
Бізнес поліпшив очікування
Реклама

До речі, раніше команда керівників Департаменту ліцензування заявила про свій відхід в зв'язку з тим, що "централізація ухвалення рішень знаходиться в одних руках, а заміна колегіальності директивним прийняттям рішень недопустима в роботі Національного банку України".

Заяву про звільнення не подав ще керівник Департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук, який публічно заявив про намір звільнитися 30 червня.

3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила з посади голови НБУ Якова Смолія, призначивши замість нього 16 липня 2020 року Кирила Шевченка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за борги
ПриватБанк і Monobank у списку. В яких банках України почали блокувати рахунки за боргиФінанси
Валютний резерв України зріс на півмільярда доларів: у чому причина
Валютний резерв України зріс на півмільярда доларів: у чому причинаФінанси
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послуги
Нові гроші, нові картки і відкритий доступ до рахунків клієнтів – що змінить закон про платіжні послугиЕкономіка
З колекторами тепер можна розмовляти по-іншому – набув чинності закон
З колекторами тепер можна розмовляти по-іншому – набув чинності законЕкономіка
Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курс
Долар і євро стали ще дешевшими: офіційний курсФінанси
Українцям дозволили розраховуватися карткою за готівкові долари та євро
Українцям дозволили розраховуватися карткою за готівкові долари та євроФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти