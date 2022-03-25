"Укрпочта" начала выдавать пенсии в Луганской области – где уже получили выплаты

Представитель "Укрпочты" рассказал, сколько пожилых людей смогли получить долгожданные деньги

Что получили пенсионеры кроме денег / Фото: Getty Images, Telegram

"Укрпочта" впервые с начала полномасштабной войны против Украины начала работу в Луганской области. Теперь пенсионеры в этом регионе смогут наконец получить свои деньги.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

Реклама

Руководитель Донецкой дирекции АО "Укрпочта" Вадим Шестопалов рассказал, что впервые с начала войны им удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости в населенные пункты Луганской области.

"Передвижные отделения почтовой связи оказали услуги жителям Белогоровки, Золотаровки, Верхнекаменки и Шипиловки", – рассказал Шестопалов;

По его словам, долгожданные пенсии смогли получить уже 335 украинцев, также местным жителям привезли некоторые важные и дефицитные товары, например спички, консервы, макароны и моющие средства.

Реклама

Пенсии и война

В связи с военными действиями жители некоторых областей ощущают проблемы с доставкой пенсий. Для них Минсоцполитики придумало специальный механизм выплат.

Для тех, кто получал пенсии на карточку ничего не изменится, деньги продолжат приходить на указанный счет.

Если вы получали выплату в отделении "Укрпочты", необходимо обратиться с паспортом и справкой из РНОКПП (это регистрационный номер учетной карты налогоплательщика) в любое отделение Ощадбанка в течение 60 дней.

Реклама

"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в апреле и рассказывали, что "Укрпочта" изменила тарифы.