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"Укрпочта" начала выдавать пенсии в Луганской области – где уже получили выплаты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 12:28
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Представитель "Укрпочты" рассказал, сколько пожилых людей смогли получить долгожданные деньги
Что получили пенсионеры кроме денег
Что получили пенсионеры кроме денег / Фото: Getty Images, Telegram

"Укрпочта" впервые с начала полномасштабной войны против Украины начала работу в Луганской области. Теперь пенсионеры в этом регионе смогут наконец получить свои деньги.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

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Руководитель Донецкой дирекции АО "Укрпочта" Вадим Шестопалов рассказал, что впервые с начала войны им удалось доставить пенсии, продукты питания и другие товары первой необходимости в населенные пункты Луганской области.

"Передвижные отделения почтовой связи оказали услуги жителям Белогоровки, Золотаровки, Верхнекаменки и Шипиловки", – рассказал Шестопалов;

По его словам, долгожданные пенсии смогли получить уже 335 украинцев, также местным жителям привезли некоторые важные и дефицитные товары, например спички, консервы, макароны и моющие средства.

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Пенсии и война

В связи с военными действиями жители некоторых областей ощущают проблемы с доставкой пенсий. Для них Минсоцполитики придумало специальный механизм выплат.

Для тех, кто получал пенсии на карточку ничего не изменится, деньги продолжат приходить на указанный счет.

Если вы получали выплату в отделении "Укрпочты", необходимо обратиться с паспортом и справкой из РНОКПП (это регистрационный номер учетной карты налогоплательщика) в любое отделение Ощадбанка в течение 60 дней.

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"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в апреле и рассказывали, что "Укрпочта" изменила тарифы.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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