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Украинцам прочат новое подорожание доллара

20 ноября, 11:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня оказалась под давлением из-за угрозы жесткого локдауна

Доллар после роста официального курса 20 ноября взлетел на межбанке до отметки 28,39 гривни. Гривня просела на фоне роста заболеваемости COVID-19 и опасений жесткого локдауна. Из-за этого курс доллара в ближайшее время может вырасти до 28,5 гривни.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню. Сдерживающим фактором будет выступать НБУ, который может выйти на рынок с интервенциями", – объяснил эксперт.

При этом в самом НБУ уже заверили, что гривня выдержит даже полный локдаун. По мнению регулятора, мартовская девальвация не повторится, так как ситуация изменилась и в мире, и в самой Украине.

Напомним, ранее аналитик RoboForex Андрей Гойлов также назвал три фактора, которые давят на гривню.

Как сообщалось, в Украине отменили адаптивный карантин – вместо него ввели общенациональный. Кроме того, 14-15 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. В субботу и воскресенье почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.

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