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Доллар растет. Что давит на гривню и какой прогноз

19 ноября, 13:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Финансовый аналитик объяснил ситуацию на валютном рынке Украины

Доллар после роста в официальных курсах НБУ продолжает укрепляться против гривни на межбанке, несмотря на достаточно активное предложение валюты со стороны экспортеров. К завершению недели безналичный курс доллара может достичь 28,30 гривни, евро – 33,55 гривни. При этом важными для валютной стабильности остаются такие факторы:

  • сотрудничество Украины с МВФ;
  • позиции нерезидентов относительно украинских гособлигаций;
  • эпидемиологическая ситуация.
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Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

→ Облигации. Нерезиденты уменьшили свой пакет ОВГЗ на 2,37 млрд гривен. Они могут в любой момент выйти на межбанк с покупкой долларов, что существенно ослабит гривню. А доходность госбумаг тем временем растет и достигла 11% годовых. Это, по мнению Гойлова, является "четким сигналом обеспокоенности инвесторов, не готовых "давать в долг дешевле".

→ МВФ. Эксперт также напомнил, что на днях президент Владимир Зеленский пообщался с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудили вопросы бюджета и антикоррупционного законодательства, а также сроки приезда миссии Фонда в Украину.

"Этот вопрос чрезвычайно важен для стабилизации валютного рынка в Украине и доверия инвесторов. Потребуются новые законы по обеспечению независимости НБУ и "антикоррупционной вертикали. <...> Туманные перспективы итоговых параметров госбюджета на 2021 год тормозят сотрудничество со всеми международными финансовыми организациями. Без этого взаимодействия Украине придется выходить на внешние рынки и занимать средства под высокие проценты, что увеличит долговое бремя бюджета", – подчеркнул Гойлов.

→ Коронавирус. Эпидемиологическая ситуация тоже вызывает опасения – рост заболеваемости COVID-19 создает угрозу введения тотального карантина. По первым оценкам, карантин выходного дня обошелся среднему и малому бизнесу в 30% от выручки.

"Но для национальной валюты тут может быть и польза: падение спроса на импорт снизит давление на курс гривни", – добавляет Гойлов.

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Напомним, ранее в НБУ заверили, что гривня выдержит даже полный локдаун. По мнению регулятора, мартовская девальвация не повторится, так как ситуация изменилась и в мире, и в самой Украине.

В Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта.

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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