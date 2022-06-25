Uber или Bolt? Что предлагают компании и где больше всего зарабатывают водители

Многие украинцы, находясь в поисках постоянной работы или дополнительного заработка и имея возможность управлять автомобилем, интересуются работой в службах такси или доставки.
"Сегодня" расскажет вам, как Uber и Bolt предлагают зарабатывать вместе с ними.
Условия трудоустройства в Uber
Согласно описанию вакансии официального аккаунта компании на Work.ua, водителю Uber, например, в столице Украины, предлагают заработную плату в пределах 16–25 тыс. грн. Условия: 70% от кассы водителю + премиальные от количества поездок. Работа проходит на автомобилях 2019-2021 годов Hyundai Accent, Peugeot 301, Citroen C-Elysee.
Обязанности, которые берет на себя компания:
- предоставление топливной карты, благодаря которой вы можете заправлять без лимитов и очередей;
- оплата ТО, расходников и ремонта;
- проведение обучения, обеспечение тех. поддержки в процессе работы.
Требования от работников:
- опрятный внешний вид;
- возможно без опыта работы;
- стаж вождения авто от 3 лет;
- возраст от 25 лет;
- выполнение плана;
- соблюдение ПДД.
Условия трудоустройства в Bolt
Согласно описанию вакансии официального аккаунта компании на Work.ua, водителю Bolt в столице Украины, предлагают заработную плату в размере 20–25 тыс. грн. Работа происходит на новых автомобилях SKODA SCALA 2020 1.6, Hyundai Accent 2021 1.6. МТ – на газе, также компания предлагает большой выбор авто на автомате.
Обязанности, которые берет на себя компания:
- 30+ заказов в смену;
- бесплатный ремонт авто в случае поломки;
- бесплатный шиномонтаж;
- быстрая и бесплатная замена авто в случае поломки в течение 30 минут;
- 55% водителя от кассы +5% за вовремя сданную кассу);
- авто в персональном пользовании – 50 км/день.
Требования от работников:
- желаемый опыт работы в такси или службе доставки;
- наличие удостоверения водителя;
- стаж водителя от 2 лет;
- аккуратное вождение;
- презентабельный внешний вид;
- уход за автомобилем, поддержание его в чистоте.
Кого ищут работодатели?
Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет число вакансий. Больше всего востребованы рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.
Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.
Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшаются покупки железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.
В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц-предпринимателей.
Ранее мы рассказывали, чего стоит ждать от зарплат в будущем, а также писали, как украинцам зарабатывать до 600 тыс. грн в месяц.