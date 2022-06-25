Uber или Bolt? Что предлагают компании и где больше всего зарабатывают водители

Рассказываем, как устроиться в Uber и Bolt и сколько там можно заработать

Обе компании предлагают почти одинаковый заработок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы, находясь в поисках постоянной работы или дополнительного заработка и имея возможность управлять автомобилем, интересуются работой в службах такси или доставки.

"Сегодня" расскажет вам, как Uber и Bolt предлагают зарабатывать вместе с ними.

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Условия трудоустройства в Uber

Согласно описанию вакансии официального аккаунта компании на Work.ua, водителю Uber, например, в столице Украины, предлагают заработную плату в пределах 16–25 тыс. грн. Условия: 70% от кассы водителю + премиальные от количества поездок. Работа проходит на автомобилях 2019-2021 годов Hyundai Accent, Peugeot 301, Citroen C-Elysee.

Обязанности, которые берет на себя компания:

предоставление топливной карты, благодаря которой вы можете заправлять без лимитов и очередей;

оплата ТО, расходников и ремонта;

проведение обучения, обеспечение тех. поддержки в процессе работы.

Требования от работников:

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опрятный внешний вид;

возможно без опыта работы;

стаж вождения авто от 3 лет;

возраст от 25 лет;

выполнение плана;

соблюдение ПДД.

Условия трудоустройства в Bolt

Согласно описанию вакансии официального аккаунта компании на Work.ua, водителю Bolt в столице Украины, предлагают заработную плату в размере 20–25 тыс. грн. Работа происходит на новых автомобилях SKODA SCALA 2020 1.6, Hyundai Accent 2021 1.6. МТ – на газе, также компания предлагает большой выбор авто на автомате.

Обязанности, которые берет на себя компания:

30+ заказов в смену;

бесплатный ремонт авто в случае поломки;

бесплатный шиномонтаж;

быстрая и бесплатная замена авто в случае поломки в течение 30 минут;

55% водителя от кассы +5% за вовремя сданную кассу);

авто в персональном пользовании – 50 км/день.

Требования от работников:

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желаемый опыт работы в такси или службе доставки;

наличие удостоверения водителя;

стаж водителя от 2 лет;

аккуратное вождение;

презентабельный внешний вид;

уход за автомобилем, поддержание его в чистоте.

Кого ищут работодатели?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет число вакансий. Больше всего востребованы рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшаются покупки железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц-предпринимателей.

Ранее мы рассказывали, чего стоит ждать от зарплат в будущем, а также писали, как украинцам зарабатывать до 600 тыс. грн в месяц.