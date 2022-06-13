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Только первая жертва войны: что означает банкротство Мегабанка для украинцев

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 12:12
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Эксперты рассказали, почему ликвидация Мегабанка может быть тревожным звоночком
Что ждет украинские банки после банкротства Мегабанка
Что ждет украинские банки после банкротства Мегабанка / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В начале июня, впервые с начала войны в Украине, был признан неплатежеспособным Мегабанк. НБУ аргументировал это существенными нарушениями в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

Однако эксперты считают, что не все так просто и Мегабанк это лишь первая жертва войны, об этом они рассказали UBR.ua.

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Что не так с ликвидацией Мегабанка?

Замглавы НБУ Ярослав Матузка заявил, что Мегабанк был признан проблемным еще 3 февраля, а первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова рассказала, что проблемы у финучреждения были еще с 2016 года, поэтому его ликвидация оправдана.

С этим категорически не согласен глава набсовета в 2015-2019 и предправления Мегабанка в 2019-2021 годах Алексей Яценко.

"У меня возникает вопрос, если мы такие плохие с 2016 года, то почему нас решили закрыть сейчас? Если были плохие, то почему не закрыли? Если мы были плохие, но с этим можно было жить, то что послужило триггером сейчас, чтобы закрыть? Что изменилось", – прокомментировал он.

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Еще одно противоречие состоит в том, что буквально за полгода до того, как банк признали проблемным, его приводили в пример президенту ЕБРР, как образцово-показательный, наряду с Райфайзен Банком Аваль и Укрсиббанком.

При чем тут война?

По мнению экспертов, судьбу Мегабанка окончательно решила война и это лишь первая ее жертва.

"Подлежал ли данный банк ликвидации и банкротству, если б не было войны? Маловероятно. Скорее всего нет, были бы найдены механизмы, чтобы его докапитализировать, и, соответственно, сформировать допкапитал или объединить с каким-то другим банком, выкупить его и т.д. Но война внесла свои коррективы", – считает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, сегодня разрушены сотни предприятий чьими активами и счетами занимаются десятки украинских банков. Это означает лишь то, что некоторые финучреждения ждет такая же судьба, как и Мегабанк.

"Сегодня" ранее писали, что украинские банки отменили кредитные каникулы и рассказывали, что такое банковский сейф и как им пользоваться.

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