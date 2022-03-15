Таскают все, что не прибито гвоздями: как оккупанты обворовывают украинцев во время войны

Эпопеей стало похищение кур у украинцев посреди белого дня

Российские оккупанты обворовывают украинцев / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

После начала войны на территории Украины российские оккупанты не только уничтожают украинские города и села, но и не брезгуют ни домашними птицами, ни техникой, ни драгоценностями украинцев. Фактами грабежа пользователи соцсетей часто делятся на своих страницах, также подобную информацию захватчики озвучивают во время телефонных звонков.

"Сегодня" расскажет вам, как русские военные во время войны грабят украинцев.

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Денацификация – это похищение оккупантами кур

Только в Скадовск (город в Херсонской области) зашли оккупанты, им по душе, можем предположить, припало дело грабежа. Как информирует местное издание "МОСТ", жители города воочию видели, как под предлогом проверки российские военнослужащие буквально обворовывали людей и таскали все, что не прибито гвоздями.

Следом за оккупантами исчезала любая еда, матрасы и домашняя птица, которую они варварски забивали посреди белого дня.

Видео из соцсетей

Также российские солдаты погорели на краже ноутбуков и компьютеров в местных органах власти, а также обокрали дом сотрудника СБУ.

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"У меня дофигища серебра нового"

Как стало известно из разговора оккупанта с родными, по информации УНИАН, они не скрывают, что "план захвата Украины" не сработал, в то же время продолжают убивать и грабить мирное население.

По его словам, он будет в Украине, пока можно будет заработать на этом. У него уже "дофигища нового серебра", которое родственница предлагает привезти домой.

Не обходят и полицию

В воскресенье, 6 марта, российские оккупанты обворовали отделение полиции в городе Изюм Харьковской области. Об этом рассказал начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Оккупанты сломали двери во все служебные кабинеты отдела полиции, все перевернули, а сейфы вскрыли. Захватчики украли канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров.

Таких случаев немало, их, как говорится, по пальцам не счесть. Вспомним также, как украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала пост в Instagram о том, как российские оккупанты обещают привезти своим женщинам норковые шубы, телевизор и даже блендер.

Воруют, потому что остались без "роскоши"?

Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенных к ввозу в Россию с 16 марта.

К запрещенным относятся следующие товары:

алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т. п.);

женские сумочки и чемоданы;

табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т. п.);

драгоценные камни и ювелирные изделия;

косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, уход за кожей);

меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;

некоторая одежда (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т. д., если оптовая цена США составляет от $1000 за единицу);

судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;

рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.

Напомним, что на третью неделю после начала войны России и Украины цены на продукты в стране-агрессоре фактически обновили свои максимальные значения. Стоимость, например, сгущенки выросла на 78%.

Раньше мы рассказывали, что в России выросла цена на фальшивый паспорт гражданина Украины. Теперь его продают за несколько тысяч долларов.