Спрос на доллары растет: что будет с курсом в ближайшее время

Доллар после обновления максимумов 2020 года в официальных курсах НБУ 25 сентября на межбанковском валютном рынке Украины начал торги с 28,32 гривни по цене продажи. Однако по мере подключения игроков котировки откатились к 28,28 гривни за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Спрос на валюту остается повышенным как со стороны нерезидентов, так и со стороны импортеров. Главным маркетмейкером остается Нацбанк, который пытается удержать курс от падения до 28,25-28,27 гривни за доллар. В противном случае торговый диапазон может спуститься в ближнюю зону 28,5 гривни за доллар. Если экспортеры в ближайшее время получат возмещение НДС, курс может перейти к уровню 28,5 гривни за доллар, так как предложение валюты резко снизится", – констатировал аналитик.

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Негативным фактором для гривни также остается рост числа заболевших коронавирусом в стране.

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Впрочем, есть и факторы, которые должны оказать поддержку гривне:

приближается конец квартала, и компаниям нужно приводить внутренние балансы к нормативным показателям и закрытию валютных позиций;

правительство Украины и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в размере 65 млн долларов, который будет направлен на обновление дорожной инфраструктуры в Луганской области.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривня удержится в диапазоне 28,2-28,3 гривни за доллар", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать.

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Тем временем эксперты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника:

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