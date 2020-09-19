Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году

Пока доллар и евро в Украине снова пошли в рост, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в следующем году курс доллара в среднем рассчитан на 29,1 гривни.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает finance.ua.
"Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой", – сказал он.
Министр напомнил, что на этот год курс был заложен на уровне 30 гривен, а инфляция 11%. При этом он уверен, что удастся выполнить госбюджет-2021.
"Бюджет мы выполняем? Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения", – заверил Марченко.
Как сообщали новости "Сегодня", глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко дал прогноз до конца года по курсу доллара. При этом он также выразил мнение, что в 2021-м украинская валюта продолжит терять в цене.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.
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