Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году

На следующий год курс будет немного ниже, чем заложено на 2020-й

Пока доллар и евро в Украине снова пошли в рост, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в следующем году курс доллара в среднем рассчитан на 29,1 гривни.

Реклама

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает finance.ua.

"Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой", – сказал он.

Министр напомнил, что на этот год курс был заложен на уровне 30 гривен, а инфляция 11%. При этом он уверен, что удастся выполнить госбюджет-2021.

"Бюджет мы выполняем? Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения", – заверил Марченко.

В тренде Последствия коронакризиса в мире затянутся на пять лет – Всемирный банк

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко дал прогноз до конца года по курсу доллара. При этом он также выразил мнение, что в 2021-м украинская валюта продолжит терять в цене.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.

Также вы можете узнать в сюжете, где и как можно обменять испорченные купюры:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама