Українська
$ 28,11
33,17
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году

19 сентября, 01:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На следующий год курс будет немного ниже, чем заложено на 2020-й

Пока доллар и евро в Украине снова пошли в рост, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в следующем году курс доллара в среднем рассчитан на 29,1 гривни.

Реклама

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает finance.ua.

"Курс доллара будет стабилен. В следующем году мы заложили 29,1 среднегодовой, то есть где-то в среднем курс доллара будет именно такой", – сказал он.

Министр напомнил, что на этот год курс был заложен на уровне 30 гривен, а инфляция 11%. При этом он уверен, что удастся выполнить госбюджет-2021.

"Бюджет мы выполняем? Выполняем. Значит, и в следующем году найдем возможности для выполнения", – заверил Марченко.

В тренде
Последствия коронакризиса в мире затянутся на пять лет – Всемирный банк
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко дал прогноз до конца года по курсу доллара. При этом он также выразил мнение, что в 2021-м украинская валюта продолжит терять в цене.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.

Также вы можете узнать в сюжете, где и как можно обменять испорченные купюры:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

курс доллара Сергей Марченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засухуЭкономика
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоены
Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – ЕС и США обеспокоеныПолитика
Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году: кто получит больше
Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году: кто получит большеЭкономика
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидностиЭкономика
В
В "Укрэнерго" заявили о схеме "торговли воздухом" на рынке электроэнергииЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять