Доллар взял курс на 30: эксперт озвучил прогноз до конца года

В 2021-м украинская валюта тоже продолжит терять в цене, считает специалист

Курс доллара в Украине, который уже превысил психологическую отметку в 28 гривен, до конца года может достичь 29-30 гривен. Такой прогноз озвучил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

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"В четвертом квартале 2020 года мы ожидаем умеренное ослабление гривни из-за ухудшения девальвационных ожиданий и возвращения дефицита текущего счета – до диапазона 29-30 грн/долл. на конец года. Умеренное ослабление гривни продолжится в 2021 году из-за восстановления спроса на импортные товары и роста мировых цен на энергоносители", – цитирует Мартыненко агентство УНИАН.

По его словам, прогноз ICU на конец 2021 года предусматривает курсовой диапазон 29,5-30,5 грн/долл.

Также Мартыненко рассказал, что профицит текущего счета будет сужаться, но прогноз на 2020 год улучшается, поскольку COVID-19 подавляет импорт и путешествия выше ожиданий, а приток денежных переводов оказался довольно устойчивым. Эксперт отметил, что в целом платежный баланс выигрывает от внешних условий: золотовалютные резервы вырастут на 3,3 млрд долл. в 2020 году, а в 2021 достигнут 31,9 млрд долл. и 110% показателя адекватности резервов МВФ.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.

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А о том, как в сложных условиях кризиса как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

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