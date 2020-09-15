Українська
$ 28
33,25
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар взял курс на 30: эксперт озвучил прогноз до конца года

15 сентября, 16:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В 2021-м украинская валюта тоже продолжит терять в цене, считает специалист

Курс доллара в Украине, который уже превысил психологическую отметку в 28 гривен, до конца года может достичь 29-30 гривен. Такой прогноз озвучил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

Реклама

"В четвертом квартале 2020 года мы ожидаем умеренное ослабление гривни из-за ухудшения девальвационных ожиданий и возвращения дефицита текущего счета – до диапазона 29-30 грн/долл. на конец года. Умеренное ослабление гривни продолжится в 2021 году из-за восстановления спроса на импортные товары и роста мировых цен на энергоносители", – цитирует Мартыненко агентство УНИАН.

По его словам, прогноз ICU на конец 2021 года предусматривает курсовой диапазон 29,5-30,5 грн/долл.

Также Мартыненко рассказал, что профицит текущего счета будет сужаться, но прогноз на 2020 год улучшается, поскольку COVID-19 подавляет импорт и путешествия выше ожиданий, а приток денежных переводов оказался довольно устойчивым. Эксперт отметил, что в целом платежный баланс выигрывает от внешних условий: золотовалютные резервы вырастут на 3,3 млрд долл. в 2020 году, а в 2021 достигнут 31,9 млрд долл. и 110% показателя адекватности резервов МВФ.

В тренде
В бюджет-2021 закладывают миллиарды гривен на вакцину от коронавируса

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.

Реклама

А о том, как в сложных условиях кризиса как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

платежный баланс курс гривни курс доллара ЗВР ICU прогноз курса доллара
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев терроризируют коллекторы: в НБУ рассказали, как защититься
Украинцев терроризируют коллекторы: в НБУ рассказали, как защититьсяФинансы
Звонок Макрона Путину и визит Лукашенко в РФ обвалили рубль
Звонок Макрона Путину и визит Лукашенко в РФ обвалили рубльРоссия
У Путина объяснили, куда пойдет миллиардный кредит Лукашенко
У Путина объяснили, куда пойдет миллиардный кредит ЛукашенкоРоссия
До максимума не хватает 15 копеек: каким будет курс доллара этой осенью
До максимума не хватает 15 копеек: каким будет курс доллара этой осеньюФинансы
Доллар в Украине вырос до максимума за месяц
Доллар в Украине вырос до максимума за месяцФинансы
Закон про систему гарантування вкладів відповідає конституційним цінностям і принципам, – експерти з конституційного права
Закон про систему гарантування вкладів відповідає конституційним цінностям і принципам, – експерти з конституційного праваФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять