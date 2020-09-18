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Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс НБУ

18 сентября, 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валют на 21 сентября

На понедельник, 21 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

18.0921.09Изменение
1 доллар США28,11 грн28,17 грн+ 0,06
1 евро33,17 грн33,35 грн+ 0,18
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Таким образом, по сравнению со значениями 18 сентября курс доллара вырос на шесть копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Это было первым падением курса "зеленого" за последние 15 дней, однако тенденция не закрепилась. За неделю – с 14 по 21 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 27 копеек.

Курс евро на 21 сентября вырос сразу на 18 копеек – до 33,35 гривни. В целом евро находится на максимальных уровнях за два с половиной года.

В тренде
Доллар и евро в Украине подешевели после стремительного роста
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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